La magnifique réaction d'Orsolini, bloqué en voiture par ses supporters

La passion à l’italienne.

Bologne connaît une saison tout bonnement incroyable en Serie A, avec une belle quatrième place et des rêves de Ligue des champions de plus en plus assumés. Dans ce contexte euphorique, les supporters portent aux nues leurs joueurs, et notamment Riccardo Orsolini, actuel deuxième meilleur buteur des Rossoblù. Alors que la voiture de l’ailier s’est retrouvée bloquée sur une route par une foule de supporters en délire, le joueur a décidé de faire le show : l’Italien a sorti la tête par le toit ouvrant de son véhicule et a offert sa meilleure célébration aux tifosi, de quoi les rendre encore plus fous.

This is how Orsolini reacted to Bologna fans cheering him on outside his car 😂

Opened the sunroof and celebrated like a 90’ winner 🤣

pic.twitter.com/OkwtNXX5C6

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 4, 2024