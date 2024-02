La folie Joshua Zirkzee s’empare d’une boulangerie à Bologne

Le délice n’est pas seulement sur le terrain.

Tout va bien pour Bologne cette saison en Serie A, entre une sixième place au classement et un jeu bien rodé pour l’équipe de Thiago Motta. L’attaquant Joshua Zirkzee n’est pas étranger à cette bonne période. Le Néerlandais est tellement apprécié qu’on le retrouve en effigie de la boulangerie locale Forno Brisa pour la Saint-Valentin, rapporte le quotidien belge Het Nieuwsblad. Celle-ci a ainsi créé un gâteau en son hommage avec l’inscription « Je t’aime comme j’aime Zirkzee », disponible à l’achat pour quinze euros. Avec neuf buts et six passes décisives en 24 matchs à Bologne, le jeune joueur de 22 ans est en train de se faire un nom en Italie, au point d’inspirer les commerçants.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Forno Brisa | Bakery & Specialty Coffee (@fornobrisa)

On veut maintenant voir un gâteau « Je t’aime comme j’aime Brendan Chardonnet » à Brest.

Le Milan rate le coche face à Bologne