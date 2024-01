Le Milan s’éclate en Toscane

Empoli FC 0-3 AC Milan

Buts : Loftus-Cheek (11e), Giroud (31e, SP) et Traorè (88e) pour les Rossoneri

Le Piolismo n’est pas mort.

En déplacement en Toscane, le Milan a fait le job (3-0) face à Empoli. Cette victoire permet aux Rossoneri de consolider leur troisième place et de revenir provisoirement à quatre longueurs de la Juve.

Sous les yeux de Zlatan Ibrahimović, les Milanais lancent de la meilleure des manières leur match. Rafael Leão se joue d’Ebuehi dans le couloir gauche et sert Loftus-Cheek. Seul à l’entrée de la surface, le milieu anglais reprend le centre en une touche et trompe Caprile d’une frappe petit filet (0-1, 11e). À la demi-heure de jeu, après une main de Maleh, la bande de Giroud obtient un penalty. Le Chambérien s’en charge et double la mise d’une barre rentrante (0-2, 31e).

Sans être flamboyants, mais en étant sérieux et appliqués, les Rossoneri maîtrisent sans embûche leur sujet. Mais comme souvent cette saison, le Milan fait preuve de suffisance, laissant le cuir aux Azzurri qui en profitent pour (enfin) se montrer entreprenants. Cancellieri prend sa chance, mais Maignan a la main ferme, le cuir revient dans les pattes de Caputo qui voit sa tentative être contrée par Calabria (71e). Un manque de tranchant sanctionné par Chaka Traorè. Entré quelques minutes auparavant, l’ailier ivoirien concrétise une contre-attaque amenée par Pulisic et inscrit son premier but en Serie A (0-3, 88e).

Le Milan lance bien son année 2024.

Empoli FC (4-2-3-1) : Caprile – Luperto, Walukiewicz, Ismajli, Ebuehi (Ranocchia, 28e) – Maleh, Grassi – Cambiaghi, Baldanzi (Cancellieri, 57e), Gyasi – Caputo (Maldini, 74e). Entraîneur : Aurelio Andreazzoli.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Florenzi (Jiménez, 35e), Hernández, Kjaer (Gabbia, 84e), Calabria (Bartesaghi, 70e) – Reijnders, Adli, Loftus-Cheek (Musah, 70e) – Rafael Leão (Traorè, 84e), Giroud, Pulisic. Entraîneur : Stefano Pioli.

