Le Milan arrache la victoire à Udine

Udinese Calcio 2-3 AC Milan

Buts : Samardžić (42e) et Thauvin (62e) pour les Friulani // Loftus-Cheek (31e), Jović (83e) et Okafor (90e+3) pour les Rossoneri

Plus la bataille est dure, plus la victoire est belle.

Dans la douleur, le Milan est parvenu à arracher une victoire dans le money time sur le terrain de l’Udinese (3-2). Une victoire aux forceps qui permet aux Rossoneri de conforter leur troisième place et de revenir provisoirement à quatre longueurs de la Juve.

Ayant à cœur de confirmer leur succès face à la Roma, les Milanais se montrent entreprenants d’emblée et se procurent une première occasion. Servi parfaitement par Leão, Giroud arme pied gauche, mais bute sur un solide Okoye (15e). Le Milan domine et ouvre logiquement la marque : Hernández centre, Giroud laisse passer le cuir entre ses jambes. La balle profite à Loftus-Cheek, l’international anglais trouvant la faille en première intention (0-1, 31e). Alors qu’on assiste à un match ouvert et rythmé, Maignan est victime de cris racistes et décide logiquement de quitter le terrain. Après plusieurs minutes d’interruption, l’ancien Dogue revient sur le gazon, et le match reprend. À peine le temps de se remettre de ses émotions (et c’est logique) que Magic Mike concède l’égalisation signée Samardžić d’une frappe flottante à l’entrée de la surface (1-1, 42e).

Les Rossoneri continuent à dominer, mais peinent à concrétiser, à l’image de ce coup de casque signé Giroud que parvient à stopper Okoye (59e). Un manque de réussite sanctionné. Entré en jeu à la pause, Thauvin profite d’un cafouillage entre Reijnders et Hernández pour récupérer le ballon et tromper Maignan avec une frappe au premier poteau (2-1, 62e). Le Milan se rue à l’attaque et parvient à égaliser par l’intermédiaire de Jović. Un but de renard des surfaces de l’attaquant serbe qui pousse le cuir dans les filets à la suite d’une frappe de Giroud sur la barre transversale (2-2, 83e). Dans le money time, Giroud déclenche une frappe aux 25 mètres qu’Okoye repousse (90e+3). Corner pour les Milanais, le Chambérien s’impose dans les airs et dévie le cuir au second poteau pour Okafor qui délivre les siens (2-3, 90e+3).

Okafor, cherche pas t’as tort !

Udinese Calcio (3-5-1-1) : Okoye – Kristensen, Perez, João Ferreira – Kamara (Zarraga, 84e), Samardžić (Payero, 60e), Walace, Lovric, Ebosele (Ehizibue, 60e) – Pereyra (Thauvin, 46e) – Lucca (Success, 76e). Entraîneur : Gabriele Cioffi.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Gabbia, Kjaer, Calabria (Florenzi, 75e) – Reijnders (Okafor, 68e), Adli, Loftus-Cheek – Rafael Leão (Musah, 90e+3), Giroud, Pulisic (Jović, 75e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Victime d’insultes racistes, Mike Maignan interrompt le match entre Milan et l’Udinese