Florian Thauvin : « Personne ne m’a tendu la main »

« Flotov » en a gros sur la patate.

Alors qu’il retrouve des couleurs en Serie A avec Udinese cette saison (30 matchs pour 6 buts et 5 passes décisives), Florian Thauvin a profité d’une interview pour TNT Sport pour lâcher un petit tacle aux clubs français qui n’ont pas cru en lui suite à son expérience difficile aux Tigres, à Monterrey (Mexique).

🗣️ Après avoir gagné sa place de titulaire à l'Udinese, l’international tricolore estime avoir retrouvé son meilleur niveau 👉 https://t.co/g6JKtIfnSg pic.twitter.com/BzV73JsDD5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 8, 2024

« La seule chose qui m’a fait mal, c’est qu’en ayant passé neuf ans en Ligue 1, et en ayant été performant, personne ne m’a tendu la main quand je suis revenu du Mexique. Ça, c’est quelque chose que je n’ai pas trouvé normal. Et ça a vraiment été difficile à digérer », a soufflé le champion du monde 2018. Dans cet entretien, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille déclare toutefois ne pas fermer totalement la porte à un retour en France. « Ce qui est certain, c’est que je n’irai pas dans un club rival (de l’Olympique de Marseille, ndlr). Mais si j’ai l’opportunité d’aller dans un club de Ligue 1 qui me permette d’être compétitif, je le ferai. »

Pas sûr que LOSC ne se manifeste…

Florian Thauvin égratigne Jacques-Henri Eyraud et rêve d’un retour en France