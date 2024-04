L'Inter arrache la victoire sur le gong face à l'Udinese

Udinese 1-2 Inter Milan

Buts : Samardžić (40e) pour les Friulani // Çalhanoğlu (55e SP) et Frattesi (90e+5) pour les Nerazzurri

On a presque cru qu’on allait assister à un match sans victoire de l’Inter en Serie A.

Au terme d’une rencontre beaucoup plus compliquée que prévu, les hommes de Simone Inzaghi ont pris les trois points sur la pelouse de l’Udinese (1-2) au bout du temps additionnel. Le premier acte est rapidement sous contrôle des Nerazzurri, qui ne parviennent toutefois pas à y mettre de la folie et qui ne sollicitent Maduka Okoye que sur deux tirs puissants d’Hakan Çalhanoğlu. Bien qu’en difficulté, l’Udinese semble à tout moment capable de jouer un sale tour aux Milanais. Sur un centre rentrant de Lazar Samardžić, ni Denzel Dumfries ni Yann Sommer n’osent couper la trajectoire du ballon, et c’est d’un air béat que les deux hommes voient le cuir filer tranquillement dans le petit filet (1-0, 40e). Un dernier arrêt d’Okoye face à Lautaro Martínez permet aux Bianconeri de mener à la pause contre le cours du jeu.

Au retour des vestiaires, les Interistes se mettent enfin aux choses sérieuses. Après un but de Carlos Augusto annulé, Okoye concède un penalty après une charge sur Marcus Thuram. Çalhanoğlu se charge de le convertir d’un tir sec (1-1, 55e). Malgré tout, l’Udinese continue de donner du fil à retordre à l’Inter, Florian Thauvin se montrant notamment dangereux sur plusieurs contre-attaques. Les efforts des Nerazzurri semblent à chaque fois échouer sur la défense solide des Friulani, jusqu’à la 95e minute : une frappe soudaine de Martínez vient frapper le poteau, et Frattesi se retrouve au bon endroit au bon moment pour pousser le ballon dans le but vide (1-2, 90e+5).

Une jolie victoire qui ne changera toutefois pas grand-chose dans l’autoroute vers le titre des Milanais.

Udinese (3-5-1-1) : Okoye – Pérez, Bijol, Kristensen – Ehizibue (Ferreira, 62e), Zarraga (Payero, 70e), Walace, Samardžić (Lovrić, 62e, puis Ebosele, 82e), Kamara (Zemura, 70e) – Pereyra – Thauvin. Entraîneur : Gabriele Cioffi

Inter Milan (3-5-2) : Sommer – Pavard, Acerbi, Augusto – Dumfries (Darmian, 68e), Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Frattesi, 68e), Dimarco (Buchanan, 81e) – Martínez, Thuram (Arnautović, 81e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

