Florian Thauvin : « Un retour en France sera ma priorité »

Florian chauvin.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Florian Thauvin est revenu sur les différentes étapes de sa carrière depuis son départ de l’Olympique de Marseille à l’été 2021. L’ailier français aux 259 matchs en Ligue 1 a ainsi vécu une aventure mexicaine aux Tigres auprès d’André-Pierre Gignac, avant de rallier l’Italie et l’Udinese en juillet dernier.

Questionné sur ses envies futures, Florian Thauvin (dont le contrat avec Udine expire en juin 2025) se verrait alors bien revenir dans l’Hexagone : « À un moment donné, si j’ai cette possibilité, qu’un bon projet se présente, bien évidemment que j’aimerais revenir en Ligue 1. » À 30 ans, l’ancien Marseillais vend d’ailleurs un peu la mèche : « J’ai eu quelques touches, et un départ est plus probable l’été prochain. Et un retour en France sera la priorité quand je partirai. Mais je ne veux pas rentrer pour rentrer, il faudra une identité et un jeu qui me correspondent. »

Tout le monde se souvient de son retour à l’OM.

