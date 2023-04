Le Milan tenu en échec à Bologne

Bologna FC 1-1 AC Milan

Buts : Sansone (1e) pour les Rossoblù // Pobega (40e) pour les Rossoneri

En déplacement sur la pelouse de Bologne avec un onze titulaire totalement remanié (seul Maignan était titulaire face au Napoli), le Milan n’est pas parvenu à s’imposer. Deuxième match nul consécutif pour le champion d’Italie en titre qui joue avec le feu dans la course à l’Europe.

La tête dans les étoiles après leur victoire en Ligue des champions dans la semaine, les Rossoneri sont vites redescendus de leur petit nuage. Trente-huit secondes top chrono suffisent à Bologne pour ouvrir le score. Posch s’amuse de Rebić sur le flanc droit et trouve Sansone d’un centre millimétré. L’attaquant italien ne tremble pas et sanctionne d’emblée cette passivité milanaise (1-0, 1e). Accueillis à froid, les hommes de Stefano Pioli ne s’avouent néanmoins pas vaincus. Le Milan domine face à une formation bolonaise décidée à faire le dos rond, mais peine à se montrer véritablement dangereux et les erreurs techniques se multiplient. Il faut attendre la vingtième minute de jeu pour voir la première véritable occasion milanaise avec cette tête de Rebić repoussée par Skorupski (20e). À cinq minutes de la pause, c’est Pobega qui parvient à délivrer les siens, d’un boulet de canon entrée de surface (1-1, 40e).

Revenus logiquement au score, les Rossoneri ne parviennent néanmoins pas à continuer sur leur lancée. Au retour des vestiaires, Bologna monte le bloc d’un cran et empêche le Milan de faire le jeu comme lors du premier acte. Si les hommes de Motta se montrent plus entreprenants, ils ne parviennent pas à se montrer dangereux. Face au néant offensif de son équipe, Stefano Pioli décide de faire entrer ses titulaires habituels, Leão et Díaz. Mais en vain, l’AC Milan ne trouve pas la faille, n’obtient même pas un penalty flagrant et repart de Bologne avec ce maigre point.

La tête à Naples maintenant.

Bologna FC (4-2-3-1) : Skorupski – Kiriakopoulos, Lucumí, Soumaoro, Posch – Domínguez, Schouten (Medel, 85e) – Barrow (Lykogiannis, 73e), Ferguson, Aebischer (Moro, 73e) – Sansone (Zirkzee, 57e). Entraîneur : Thiago Motta.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Ballo-Touré, Thiaw (Gabbia, 81e), Kalulu, Florenzi (Calabria, 57e) – Pobega, Vranckx – Rebić, De Ketelaere (Díaz, 70e), Saelemaekers (Messias, 57e) – Origi (Leão, 70e). Entraîneur : Stefano Pioli.

