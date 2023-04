Le Milan s'adjuge la première manche face au Napoli

AC Milan 1-0 Napoli SSC

But : Bennacer (40e) pour les Rossoneri

Luciano Spalletti avait averti ses hommes lors du tirage au sort : « Ce quart de finale face au Milan n’est en aucun cas un cadeau. » Et ce déplacement à San Siro pour le premier acte a donné raison au tacticien napolitain. Dominateur pendant 90 minutes, le Napoli n’est pas parvenu à trouver la faille face à un Milan qui a souffert, mais, poussé par un San Siro encore une fois fantastique, est parvenu à remporter cette première manche.

Corrigé il y a deux semaines sur sa pelouse en championnat (0-4), le Napoli commence ce match le couteau entre les dents. Sous la pluie lombarde, les Napolitains mettent d’emblée de l’intensité face à un Milan qui recule dès les premières minutes et commence à paniquer : sur une perte de balle dans sa surface de Krunić, Kvaratskhelia se retrouve seul et arme sa frappe, mais ce même Krunić sauve le cuir juste devant sa ligne. Naples annonce la couleur, et deux minutes plus tard, Kvaradona s’amuse de Calabria et parvient à trouver Zambo Anguissa à l’entrée de la surface. Le milieu camerounais déclenche une frappe, mais Mike Maignan fait preuve de vigilance (4e). En pleine confiance, le Napoli multiplie les offensives et opère à un très bon pressing dès la perte de balle. Acculés dans leurs 20 mètres, les hommes de Pioli jouent avec le feu, et sur une mauvaise relance de Tomori, Bennacer manque son contrôle, Zieliński surgit, mais une nouvelle fois, Maignan est solide dans ses cages (12e). Devant son public, le Milan est en grande souffrance, incapable de ressortir de sa moitié de terrain.

La meilleure défense, c’est la contre-attaque

Si les Napolitains donnent une leçon de football aux Milanais, ils ne parviennent toujours pas à concrétiser. Et l’absence d’Osimhen se fait de plus en plus ressentir, avec un Elmas complètement paumé en pointe. Face à ce bloc haut napolitain, tonton Pioli a trouvé le subterfuge : la contre-attaque. Et qui d’autre pour remplir cette tâche que Rafael Leão ? Parti de sa moitié de terrain, l’international portugais parvient à prendre de vitesse sur 30 mètres les défenseurs napolitains. Mais en bout de course, Leão manque complètement son face-à-face avec Meret. Frustré, l’ailier rossonero en décide même de dégommer le poteau de corner (25e). Les Milanais comprennent alors qu’il est possible d’inquiéter réellement ce Napoli en contre-attaque. À cinq minutes de la pause, Brahim Díaz enrhume le milieu de terrain napolitain sur un contrôle et décale Rafael Leão. En une touche, l’ancien Lillois trouve Ismaël Bennacer au deuxième poteau qui crucifie Meret et ouvre la marque dans un San Siro hystérique (1-0, 40e). Déchaînés, les Rossoneri sont même tout proches de doubler la mise avant la mi-temps avec un corner de Tonali qui trouve le crâne de Kjaer, qui s’écrase sur la barre (46e).

Kvara seul contre tous, Zambo Anguissa expulsé

Courant après le score, le Napoli revient sur la pelouse avec détermination. Et comme lors du premier acte, les Partenopei sont d’emblée entreprenants. Une nouvelle fois, le danger vient du côté gauche et de Kvaradona. Sur un super centre, le Géorgien parvient à trouver Elmas, mais le Macédonien voit sa tête renvoyée par Maignan (50e). Le Napoli pousse, se procure pas moins de quatre corners en trois minutes, mais les Milanais se montrent impériaux défensivement, à l’image de Kjaer, tout simplement infranchissable. Kvaratskhelia continue à faire la différence, apporte systématiquement le danger, mais se retrouve esseulé. En pleine confiance, le Milan est alors beaucoup plus entreprenant offensivement, mais ne parvient toujours pas à creuser l’écart, à l’image d’un Rafael Leão virevoltant, mais qui manque de lucidité dans la dernière passe. Les Napolitains s’agacent, multiplient les fautes, et Zambo Anguissa se voit même sanctionner d’un second carton jaune synonyme d’expulsion pour une faute sur Hernández (74e). Réduits à dix, les Napolitains – qui devront aussi compter sans Kim Min-jae suspendu au match retour – sont logiquement contraints de subir la domination milanaise, mais parviennent tout de même à faire passer un dernier frisson dans la défense milanaise avec cette double occasion : Di Lorenzo qui voit Maignan repousser sa tentative d’une sublime parade (87e), puis Olivera manque le cadre (88e). Dans la douleur, le Milan parvient à s’adjuger cette première manche, avant le match retour mardi prochain à Naples. Ça promet.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández, Tomori, Kjaer, Calabria – Tonali, Krunić – Leão, Bennacer (Saelemaekers, 67e), Díaz (Rebić, 80e) – Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.

Napoli SSC (4-3-3) : Meret – Rui (Olivera, 81e), Kim Min-Jae, Rrahmani, Di Lorenzo – Zieliński (Ndombèlé, 81e), Lobotka, Anguissa – Elmas, Kvaratskhelia (Politano, 81e), Lozano (Raspadori, 69e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

