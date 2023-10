Le Napoli et le Milan dos à dos

Napoli 2-2 AC Milan

Buts : Politano (50e) et Raspadori (63e) pour les Partenopei // Giroud (22e, 31e) pour les Rossoneri

Expulsion : Natan (89e) côté Napoli

Du rire aux larmes. En menant 2-0 au bout d’une demi-heure, le Milan pensait vivre une douce soirée en terre napolitaine. Mais Rudi Garcia a plus d’un tour dans son sac. Auteur d’une seconde période cinq étoiles, le Napoli est parvenu à égaliser face à des Milanais qui se sont complètement liquéfiés lors de ce second acte. Une contre-performance pour les hommes de Stefano Pioli qui voient leur cousin nerazzurro prendre trois points d’avance au classement. Doucement mais sûrement, le Napoli recolle avec le trio de tête Milan-Juve-Inter.

Le match de la peur. Si le Napoli a retrouvé le sourire face à l’Hellas puis face à l’Union Berlin, la confiance est loin d’être totalement retrouvée. Quoi de mieux donc pour véritablement lancer sa saison avec la réception d’un Milan malade, qui reste sur deux défaites consécutives. Et ce sont bien les hommes de Rudi Garcia qui débutent la rencontre de la meilleure des manières. Du rythme, de la justesse technique et de la verticalité, le champion d’Italie en titre pousse face à des Milanais en difficulté, d’autant plus que Pierre Kalulu est contraint de quitter la pelouse au bout de vingt minutes, vraisemblablement touché à la cuisse droite. Une mauvaise nouvelle pour les Rossoneri, cependant loin d’être abattus.

Sergent Olivier reprend du service

Si les hommes de Rudi Garcia dominent, ils ont aussi énormément de largesses défensives. Un défaut que le Milan sanctionne sans scrupule. Pulisic se joue de Mário Rui, puis délivre un bonbon pour Giroud, qui prend le dessus sur Rrahmani et ouvre la marque (0-1, 22e). Premier but pour l’attaquant français depuis le 4 septembre. Le Napoli tente de réagir. Sur un excellent travail, Kvaratskhelia parvient à trouver Politano seul au second poteau mais l’international italien décide de manger la feuille devant le but vide (26e). Un manque de réussite napolitain, tout le contraire pour le Milan. Sur un nouveau centre venu de la droite, cette fois-ci de Calabria, Giroud domine de nouveau Rrahmani dans le duel aérien et double la mise d’un coup de casque décroisé (0-2, 31e). Deux buts concédés en moins de dix minutes, les hommes de Rudi Garcia ont la tête sous l’eau, dans l’incapacité de réagir. Les hommes de Stefano Pioli concluent le premier acte sur les chapeaux de roues, mais ne parviennent pas à inscrire ce troisième but. Et ils vont le regretter.

Un rimonta napoletana

Touché mais pas coulé, le Napoli parvient à revenir dans la rencontre. À peine le temps de finir son caffè que Politano fait parler sa classe en éliminant successivement Pellegrino puis Hernández, avant de fusiller Maignan d’une puissante frappe sous la barre (1-2, 50e). De retour dans le match, les Partenopei se montrent de plus en plus menaçants face à des Rossoneri en grande difficulté. Paniqué, Romero est coupable d’une faute juste devant la surface sur Zieliński. Un coup-franc idéalement placé pour Raspadori. Buteur à Berlin en début de semaine, l’international italien remet ça avec ce coup-franc limpide qui vient se loger dans le petit filet de Maignan (2-2, 63e). Tout est à refaire alors pour les Milanais qui tentent de réagir, par l’intermédiaire de Leão qui voit sa frappe repoussée par Meret (67e). Les vingt dernières minutes sont débridées avec deux équipes qui s’alternent les situations offensives mais ni le Napoli, ni le Milan via Calabria notamment, ne parvient à arracher la victoire. Un partage des points qui a tout d’une victoire pour les Napolitains, et d’une défaite pour les Milanais.

Napoli (4-3-3) : Meret – Rui (Olivera, 46e), Natan, Rrahmani (Østigard, 46e), Di Lorenzo – Zieliński (Zambo Anguissa, 77e), Lobotka, Elmas (Simeone, 46e) – Kvaratskhelia, Raspadori, Politano (Zanoli, 82e). Entraîneur : Rudi Garcia.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Kalulu (Pellegrino, 19e, Florenzi, 87e), Tomori, Calabria – Musah, Krunić, Reijnders – Rafael Leão (Jović, 80e), Giroud (Okafor, 80e), Pulisic (Romero, 46e). Entraîneur : Stefano Pioli.

