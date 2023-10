Pronostic Napoli Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Napoli – Milan avec des buts de chaque côté

L’affiche du dimanche soir en Serie A oppose les deux derniers champions d’Italie, le Napoli face à l’AC Milan. Lors de l’intersaison, la formation napolitaine a connu un changement important avec le départ de Spalletti, remplacé par Rudi Garcia. Le technicien français s’est rapidement retrouvé sous pression, mais finalement, l’ancien entraîneur de Lyon a conservé sa place grâce à ses 2 dernières victoires en déplacement face au Hellas Vérone (1-3) et contre l’Union Berlin (0-1) avec un but de Raspadori. En s’imposant en Allemagne, le Napoli se positionne idéalement pour la qualification en 8es de finale de la C1. Depuis le début de saison, les Napolitains se montrent performants loin de leur base, mais ont connu plusieurs faux pas à domicile avec des défaites contre la Lazio et la Fiorentina en Serie A et face au Real Madrid en Ligue des champions. Pour affronter le Milan, Garcia sera privé de son buteur Osimhen, blessé.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

L’AC Milan avait retrouvé de sa superbe sous la houlette de Stefano Pioli. Le coach italien a permis à son équipe de remporter le Scudetto, il y a maintenant 2 saisons. Sur leur lancée, les Rossoneri ont réussi un superbe parcours en Ligue des champions en atteignant notamment les demi-finales face à l’Inter. La formation lombarde réalise un excellent début de nouvelle saison puisqu’elle occupe la 2e place du classement derrière l’Inter. Lors de ses deux dernières rencontres de Serie A, l’équipe milanaise s’est montrée indisciplinée en recevant à chaque fois un carton rouge. Si l’infériorité numérique n’a pas eu de conséquences contre le Genoa (victoire 1-0), elle a certainement au moins coûté un point contre la Juventus (0-1). En milieu de semaine, l’AC Milan s’est de nouveau incliné face au PSG (3-0) en Ligue des champions. Homme fort des dernières saisons, Rafael Leão a déjà marqué 3 buts en Serie A. Cette affiche entre deux équipes en quête de certitude mais avec de gros talents offensifs pourrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté. Comme lors du match de l’an dernier (1-1).

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,67 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 167€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Raspadori ou Leao buteur » est coté à 2,15 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Naples – Milan :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Naples AC Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les notes de Naples-Milan