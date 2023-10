Un petit Napoli s’impose à Berlin

Union Berlin 0-1 Napoli

But : Raspadori (65e)

En déplacement dans la capitale allemande, le Napoli a assuré l’essentiel en s’imposant, en partie grâce à l’éclair de génie de son Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Un succès permettant aux Partenopei de consolider sa deuxième place dans le groupe C, dans le rétro de l’intouchable Real Madrid. Malgré une prestation séduisante, l’Union Berlin s’incline. Troisième revers en trois rencontres pour les Berlinois en Ligue des champions, qui enchaînent surtout une neuvième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Sauvé par Kvara

Dans un Olympiastadion gonflé à bloc, l’Union Berlin subit très vite les vagues napolitaines. Mais si le champion d’Italie en titre multiplie les longues séquences de possession, les Eiserne font preuve d’une grande rigueur défensive. Les hommes de Fischer profitent de cette domination stérile du Napoli pour mettre le feu en transition rapide. Et sur un raid solitaire dans le couloir droit, Datro Fofana parvient à servir sur un plateau Gosens, qui n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide (24e). À peine le temps de célébrer que le juge de touche signale la position de hors-jeu au départ de l’action de l’Ivoirien. Mais ce dernier ne s’arrête pas là. Lancé par Haberer, Fofana prend le dessus une nouvelle fois sur la défense italienne et enchaîne avec une frappe au premier poteau, que Meret parvient à repousser (37e). Si le Napoli a la possession, ce sont bien les Berlinois qui se montrent les plus dangereux.

En panne totale d’inspiration, les Napolitains peuvent toujours compter sur leur maestro géorgien. Kvaratskhelia se joue de la défense allemande côté gauche, longe la ligne de sortie de but, puis parvient à servir en retrait Raspadori qui propulse le cuir au fond des filets au premier poteau (0-1, 65e). Première frappe cadrée de la rencontre et but pour la bande de Rudi Garcia. L’Union tente de réagir, en vain. Hormis ce coup de casque de Knoche qui manque de peu le cadre (81e), les occasions ne viennent pas. Même l’entrée de Lucas Tousart ne changera rien.

Union Berlin (3-4-1-2) : Rønnow – Diogo Leite, Knoche, Doekhi (Tousart, 80e) – Khedira (Král, 70e) – Aaronson (Laïdouni, 70e), Haberer (Volland, 80e), Gosens, Trimmel – Fofana (Behrens, 70e), Becker. Entraîneur : Urs Fischer.

Napoli (4-3-3) : Meret – Rui (Olivera, 71e), Natan, Rrahmani, Di Lorenzo – Zieliński, Lobotka, Cajuste (Elmas, 46e) – Kvaratskhelia (Østigard, 89e), Raspadori (Simeone, 71e), Politano (Lindstrøm, 82e). Entraîneur : Rudi Garcia.

