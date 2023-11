Le Napoli s'adjuge le derby de Campanie

Salernitana 0-2 Napoli

Buts : Raspadori (13e) et Elmas (82e) pour les Partenopei

Le Garcia Ball est en marche.

Sans être étincelant et en maîtrisant son sujet, le Napoli a assuré l’essentiel en remportant le derby de Campanie. Ce succès (2-0) permet à la bande de Rudi Garcia de recoller avec le trio de tête Inter-Juventus-Milan (un point de retard sur les Rossoneri, troisièmes). Les temps sont en revanche durs pour la Salernitana, toujours à la recherche de sa première victoire en Serie A et qui reste lanterne rouge au classement. Légèrement bousculés dans les premières minutes, les Napolitains ont en tout cas très vite mis fin aux ardeurs de la Salernitana. Parfaitement servi par Lobotka, Raspadori a enchaîné d’une frappe croisée pour battre Ochoa (0-1, 13e) et pour inscrire son troisième but en trois matchs consécutifs. Deux minutes plus tard, Politano a été proche de doubler la mise… Mais Ochoa a sorti la claquette (15e).

Le cancre du championnat italien a alors tenté de réagir en développant quelques situations offensives, trop insuffisant cependant pour inquiéter le champion en titre. Certes moins dominateurs, les hommes de Rudi Garcia ont ensuite su appuyer sur l’accélérateur quand il l’a fallu. À l’image de ce super mouvement collectif dans la surface, Ochoa s’interposant devant Raspadori (42e). Puis, l’ancien Ajaccien a été sauvé par son montant droit sur une frappe sèche de Politano (50e) avant d’être l’auteur d’une parade réflexe devant Zieliński (62e). Reste que les exploits du portier mexicain n’ont rien changé : si les hommes de Filippo Inzaghi sont parvenus à montrer de belles intentions dans le jeu, c’était trop poussif pour espérer inverser la tendance. Dans les dix dernières minutes, Elmas a finalement crucifié les derniers espoirs des locaux en s’amusant de Coulibaly et envoyant une frappe enroulée petit filet (0-2, 82e). Une sucrerie.

Troisième succès en quatre matchs pour le Napoli, qui reprend donc peu à peu du poil de la bête.

Salernitana (4-2-3-1) : Ochoa – Bradarić, Pirola, Fazio (Daniliuc, 70e), Mazzocchi (Botheim, 81e) – Coulibaly, Lęgowski (Bohinen, 69e) – Dia, Candreva (Kastanos, 77e), Tchaouna – Ikwuemesi (Stewart, 69e). Entraîneur : Filippo Inzaghi.

Napoli (4-3-3) : Meret – Olivera, Rrahmani, Oestigaard, Di Lorenzo – Anguissa, Lobotka, Zieliński (Cajuste, 86e) – Kvaratskhelia (Elmas, 68e), Raspadori (Simeone, 68e), Politano (Lindstrøm, 77e). Entraîneur : Rudi Garcia.

