Milan éteint le Napoli

AC Milan 1-0 Naples

But : Hernandez (25e)

Un petit but et puis c’est tout.

Il n’en fallait pas plus au Milan, dimanche, pour dompter les Napolitains sur la pelouse de San Siro. Un résultat logique, qui enfonce un peu plus les champions en titre dans le ventre mou de la Serie A, puisque Naples est neuvième, à quatre points des places européennes. Le Napoli n’a jamais semblé en mesure de combler ce retard face au Milan, après avoir pourtant allumé la première mèche par Giovanni Simeone (10e). Alors les Milanais ont sorti leur botte pas du tout secrète : une combinaison sur le côté gauche entre Rafael Leão, Olivier Giroud et Théo Hernandez, conclue du gauche par ce dernier (1-0, 25e).

Le Portugais aurait ensuite pu faire le break, mais il a buté sur un grand Pierluigi Gollini (27e). Au retour de vestiaires, le portier italien a à l’inverse frôlé la boulette (48e), avant que Matteo Politano ne réveille le Napoli d’une frappe juste à côté (59e). Dans ce choc pauvre en occasions, c’est le Milanais Jan-Carlo Simic qui a eu la meilleure situation pour Naples, en déviant un centre sur son poteau (89e). Peu inspiré, le Napoli a cru obtenir un penalty dans la foulée, pour une éventuelle main sur corner de Yunus Musah, mais la VAR n’a pas tranché en la faveur des champions en titre, bien orphelins de Victor Osimhen et auteurs d’un cinquième match sans victoire (1 nul, 4 défaites). De son côté, le Milan revient à un point de la Juventus.