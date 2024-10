Prêt à revenir, Francesco Totti confirme son désir de rejouer en Serie A

Un poisson d’avril en plein mois d’octobre ?

La rumeur avait enflé en Italie en début de semaine : Francesco Totti aurait envie, à 48 ans, de rechausser les crampons ! Bon, c’est bien sympa, mais à cet âge-là, que peut-il réellement espérer ? Un retour en pro, sérieusement ? Il faut croire que la légende la Roma y croit dur comme fer, et il l’a notamment fait savoir auprès de la Gazzetta, alors qu’il se trouve actuellement à Miami pour un événement de padel. « Me verrez-vous d’abord sur le terrain pour les finales du World Legends Padel Tour ou d’abord sur le terrain en Serie A ? Quelle question difficile… Disons que je suis à temps pour les finales de padel, elles ont lieu fin novembre », a-t-il soufflé.

Des contacts avec des clubs de Serie A

Difficile d’imaginer à court terme Totti remettre les pieds dans une équipe de haut niveau, mais lui n’en démord pas, et se montre à fond dans sa démarche. « Non, ce n’est pas une blague. Je prends ça au sérieux, on verra. Une ou deux équipes sont là. Voyons ce que me dit la tête, mais surtout le corps. Voyons comment il réagit. La tête connaît déjà la réponse. Qui sait ce que nous réserve l’année prochaine ? Ces derniers jours, certaines rumeurs m’ont associé à Côme », a précisé Totti, qui avait concédé avoir reçu des coups de fil de plusieurs clubs de Serie A.

Totti en meneur de jeu de Côme, entraîné par Fàbregas, on y croit ?

