Ciro Immobile agressé par des supporters de la Lazio

Le héros est devenu un paria.

En grande difficulté sur le terrain, la Lazio Rome est également en crise en dehors. Alors que Maurizio Sarri a été remercié, des supporters s’en sont également pris au capitaine et buteur emblématique du club, Ciro Immobile, ce vendredi. « Ciro Immobile, son épouse Jessica et son fils de quatre ans Mattia ont été agressés verbalement et physiquement par un groupe de personnes devant l’école de leur fils », ont fait savoir les avocats de l’attaquant de la Nazionale, via un communiqué relayé par l’AFP.

Ces derniers ont également pointé du doigt le rôle supposé de la presse transalpine dans la situation d’Immobile, accusé d’avoir joué un rôle dans le départ de Sarri. « Tout cela, malheureusement, fait suite à une incitation à la haine encouragée par une partie de la presse et des journalistes à travers leurs réseaux sociaux qui ont répandu des motifs de haine contre Ciro Immobile, rapportant des faits ne correspondant pas à la réalité, peut-on encore lire dans le communiqué. À la suite de cet incident, le joueur a demandé d’engager des poursuites pénales contre les responsables de cette diffamation. »

Tout cela va beaucoup trop loin.

Igor Tudor va faire son retour en Serie A