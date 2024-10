Peter Bosz ravi de recroiser la route de Bradley Barcola

Papa poule.

Après lui avoir donné ses premières minutes en professionnel à l’OL, en fin de saison 2021-2022, Peter Bosz s’apprête à retrouver Bradley Barcola, ce mardi, au Parc des Princes, pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. En tant qu’adversaire, cette fois, et non pas dans la peau d’un jeune espoir mais plutôt dans celle de la menace offensive numéro 1 du PSG. En conférence de presse, le technicien néerlandais s’est dit ravi de recroiser la route de son ancien protégé.

« Cela me tient vraiment à cœur et surtout parce que je l’apprécie beaucoup. C’est un garçon qui a totalement mérité cette place, qui a travaillé dur et qui a été autorisé à s’entraîner avec moi, a-t-il déclaré. Vous vous dites : “Hey, c’est un bon joueur”, alors vous le gardez, puis vous le faites jouer un peu. Malheureusement, je suis parti avant qu’il n’ait réellement percé. Je l’ai bien sûr fait jouer pendant quelques mois, mais c’est avant tout un garçon avec qui il est très agréable de travailler. »

Moins agréable de le croiser chez un adversaire, cela dit.

