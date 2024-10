Thibaut Courtois revient sur les incidents du derby madrilène

Le plus long temps additionnel de l’histoire.

Les trois coups de sifflet du derby madrilène ont été sifflés il y a plus de trois semaines et, pourtant, la fin de la partie ne semble pas encore totalement scellée entre les deux camps. La rencontre avait été interrompue une grosse dizaine de minutes à cause de projectiles qui avaient été lancés sur Thibaut Courtois par des supporters des Colchoneros.

Ce mardi, en conférence de presse avant d’affronter le Borussia Dortmund, le portier belge est revenu sur cet épisode en répondant à une question qui faisait écho aux accusations de Diego Simeone, son ancien entraîneur quand il portait la tunique de l’Atleti, qui avait assuré qu’il avait chambré la foule. « Je respecte son opinion, mais je ne la partage pas, a lâché le gardien du Real. Nous avons une idée différente de ce qu’est une provocation. Je ne souhaite pas faire d’autres commentaires à ce sujet. »

« L’important, c’est qu’il n’y ait pas de violence »

Il est pourtant revenu là-dessus dans la foulée : « L’important, c’est qu’il n’y ait pas de violence. J’ai vécu beaucoup de situations de ce type en Belgique. Ceux qui encouragent leur équipe et créent une certaine rivalité, je n’ai aucun problème avec ça. J’aime ça, ça me donne plus d’adrénaline et plus d’envie. Mais tout doit être fait dans le respect de ceux qui jouent et il ne peut pas y avoir de violence. Parfois, il y a un peu de jeu entre un joueur et un supporter, c’est normal. Je n’ai aucun problème avec le fait qu’ils chantent contre moi. S’il n’y a pas de violence, je ne vois pas de problème. Mais nous devons nous débarrasser de ceux qui veulent nous faire du mal. »

