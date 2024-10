L’Atlético de Madrid bannit à vie l’un de ses supporters

Bien fait.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le derby de Madrid entre l’Atlético et le Real (1-1) s’est déroulé dans un climat tendu. Alors que les deux équipes ont souvent cherché à se crêper le chignon, des incidents intervenus dans les tribunes du Cívitas Metropolitano ont stoppé la rencontre à la 69e minute.

L’ancien portier des Colchoneros, Thibaut Courtois, venait de recevoir des projectiles de la part du kop adverse, amenant la direction du club à réagir. Dans un communiqué publié ce lundi, le club a annoncé avoir « banni à vie » l’un de ces auteurs.

« Notre service de sécurité continue de travailler avec la police pour identifier le reste des personnes impliquées, qui seront expulsées définitivement dès qu’elles seront localisées », détaille le club rouge et blanc. Plus loin, le board madrilène a indiqué qu’il mettrait en place une règle qui interdirait tout vêtement « empêchant de distinguer le visage d’une personne afin de dissimuler son identité ».

Facile de se cacher sous sa capuche.

« Plus on provoque les gens, plus ils s’agacent », lance Koke après les incidents du derby madrilène