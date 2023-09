La Lazio s’embourbe face à Monza

Lazio 1-1 Monza

Buts : Immobile (12e S.P.) pour la Lazio // Gagliardini (36e) pour Monza

Sarri ne sourit pas.

La Lazio a signé une nouvelle contre-performance ce samedi en se contentant d’un nul contre Monza (1-1). Les Romains ne méritaient clairement pas mieux, même s’ils ont pris le meilleur départ : dépassé par Mattia Zaccagni, Patrick Ciurria est parti à la faute et a concédé un penalty, transformé par Ciro Immobile (1-0, 12e). Le 198e but de l’international italien sous les couleurs de la Lazio. Dany Mota s’est vu refuser l’égalisation pour une position de hors-jeu (18e). Pas plus de réussite du côté de Lorenzo Colombo, dont la tentative du pied gauche a filé à côté (19e), mais Monza a logiquement été récompensé sur un débordement de Ciurria. L’ancien de Pordenone a fixé Elseid Hysaj, et Roberto Gagliardini a repris son centre victorieusement (1-1, 36e).

Bien plus à leur avantage, les visiteurs ont encore créé le danger avec une tête de Mota, non cadrée (45e+2), ou une frappe sans contrôle de Gagliardini, qui a flirté avec le poteau (50e). Georgios Kyriakopoulos a obligé Ivan Provedel à une belle détente (74e), puis Andrea Carboni a marqué, avant d’être rattrapé à son tour par un hors-jeu (75e). La Lazio aurait pu réaliser un hold-up par l’intermédiaire d’Immobile, sauf que le poteau ne s’est pas montré conciliant (57e). Les Romains s’en sortent bien avec ce point, mais n’avancent pas. La troupe de Sarri n’est que quinzième, avec un seul point d’avance sur le premier relégable.

Provedel ne peut pas marquer à chaque match.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj (Pellegrini, 56e) – Guendouzi (Vecino, 55e), Cataldi (Rovella, 76e), Alberto – Isaksen (Anderson, 55e), Immobile, Zaccagni (Pedro, 76e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Monza (3-4-3) : Di Gregorio – Carboni, Mari, Izzo (D’Ambrosio, 69e) – Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina, Ciurria (Birindelli, 78e) – Mota (Vignato, 69e), Colombo (Maric, 84e), Colpani (Akpa Akpro, 84e). Entraîneur : Raffaele Palladino.

L'Inter gifle le Hellas, la Cremonese frustre le Milan