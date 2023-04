La Lazio écœure Monza et conforte sa deuxième place

AC Monza 0-2 Lazio

Buts : Pedro (13e) et Milinković-Savić (56e) pour les Biancocelesti.

En déplacement sur le gazon de Monza, la Lazio est parvenue à repartir avec les trois points et surtout, elle confirme sa solide place de dauphin du Napoli avec une cinquième victoire en six matchs.

Pourtant, c’est bien Monza qui se montre rapidement entreprenante, multiplie les offensives. Mais contre le cours du jeu, la Lazio ouvre la marque. Sur un centre anodin de Zaccagni, la défense biancarossa se manque complètement et permet à Pedro s’ouvrir la marque et inscrire son quatrième but de la saison (0-1, 13e). Mais comme l’avait annoncé Cataldi avant la rencontre, « ce déplacement s’annonce vraiment compliqué. » En effet, malgré cette ouverture du score romaine, Monza ne s’avoue pas vaincu. Les occasions se succèdent, d’abord avec cette tête de Sensi sur un centre de Ciurria (18e). Puis Ciurria, encore lui, délivre une nouvelle galette, cette fois-ci pour Petagna, mais l’attaquant italien est écœuré par cette parade de Provedel (34e). La Lazio fait le dos rond et parvient à rentrer au vestiaire avec ce maigre avantage.

Un petit écart que les Romains vont creuser dès le retour des vestiaires. Et qui d’autre que Milinković-Savić pour délivrer les siens ? Après une faute sur Zaccagni, la Lazio obtient un coup franc à l’entrée de la surface. Le colosse serbe s’en charge et le transforme d’une frappe flottante, laissant stoïque Di Gregorio (0-2, 56e). Les hommes de Sarri parviennent à faire le break et surtout enterrent les espoirs de Monza. Si les locaux s’étaient montrés entreprenants en première période, ils n’ont néanmoins pas survécu à ce coup de massue de Milinković-Savić. Sur leurs rares offensives, les Brianzoli butent sur une Lazio solide et rigoureuse, pas pour rien que c’est la meilleure défense du championnat avec celle du Napoli (19 buts concédés).

Solides défensivement et pragmatiques offensivement, les Biancocelesti évitent donc le piège chez Berlusconi et s’imposent donc 2-0. Une victoire permettant à Lazio de conforter sa seconde place derrière le Napoli. Rien d’alarmant pour Monza, bien installé dans le ventre-mou de cette Serie A.

AC Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio – Donati, Marí, Marlon (Antov, 59e) – Augusto, Machín (Barberis, 81e), Rovella (Colpani, 59e), Ciurria – Caprari (Gytkjaer, 71e), Sensi – Petagna (Mota, 59e). Entraîneur : Raffaele Palladino.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Hysaj, Romagnoli, Casale, Lazzari (Pellegrini, 83e) – Alberto (Bašić, 71e), Cataldi (Vecino, 71e), Milinković-Savić – Zaccagni, Anderson, Pedro (Immobile, 65e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

