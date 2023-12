Al-Hilal fait exploser Al-Nassr et remporte le derby

Al-Hilal 2-0 Al-Nassr

Buts : Milinković-Savić (64e) et Mitrović (90e, 90e+2)

Expulsion : Al-Bulayhi (90e+4) pour Al-Hilal

Al-Hilal règne sur Riyad.

Grand classique du football saoudien, le derby de la capitale entre Al-Hilal et Al-Nassr a tourné en faveur de la Vague bleue, logiquement victorieuse ce vendredi (3-0). Les hommes de Jorge Jesus ont attaqué ce choc pied au plancher, avec beaucoup d’intensité et un pressing haut qui a fortement gêné ceux de Luís Castro. Aleksandar Mitrović (3e) et Salem Al-Dawsari (4e) se sont procuré deux très nettes occasions d’entrée, sans parvenir à les convertir. En face, Cristiano Ronaldo a pu profiter d’un service de Sadio Mané pour chauffer les gants de Bono (22e).

Aleksandar Mitrovic délivre Al-Hilal ⚽️ 🔥 L'attaquant serbe inscrit son deuxième but en quelques secondes et permet à Al-Hilal de mener 3️⃣-0 ⭐️#SaudiProLeague pic.twitter.com/sb3u7nE9Ei — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 1, 2023

Bien que dominateur, Al-Hilal a dû attendre la dernière demi-heure pour forcer la décision, grâce à sa doublette serbe. Sergej Milinković-Savić, d’abord, a ouvert le score de la tête (1-0, 64e), ce qui a eu le mérite d’animer un second acte jusque-là ronronnant. L’inévitable Mitrović s’est ensuite chargé d’ensevelir les espoirs d’Al-Nassr en claquant un coup de casque au premier poteau sur corner (2-0, 90e) puis en ajustant Nawaf Al-Aqidi de près (3-0, 90e+2). Ali Al-Bulayhi s’est fait expulser dans la foulée pour une raison obscure (90e+4) mais cela n’a pas empêché le leader de la Saudi Pro League de creuser l’écart sur son rival et dauphin, désormais relégué à sept points.

Inutile de préciser que ce scénario n’a pas eu l’air de plaire à CR7, passablement agacé au coup de sifflet final.

Al-Hilal (4-2-3-1) : Bono – Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Burayk (K. Al-Dawsari, 84e) – Milinković-Savić, Rúben Neves – Michael (Kanno, 77e), Malcom (Jahfali, 90e+8), S. Al-Dawsari (Al-Faraj, 90e+8) – Mitrović. Entraîneur : Jorge Jesus.

Al-Nassr (4-2-3-1) : Al-Aqidi – Al-Ghannam, Lajami (Maran, 89e), Laporte, Alex Telles (Yahya, 37e) – Brozović, Fofana (Ghareeb, 72e) – Talisca, Otávio, Mané – Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Luís Castro.

