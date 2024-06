Portée par ses stars, la Serbie écrase la Suède

Suède 0-3 Serbie

Buts : Milinković-Savić (18e), Mitrović (60e) et Tadić (70e) pour les Orlovi

Dominer n’est pas gagner, la Suède en sait quelque chose.

Absent de l’Euro à venir, le Pays allongé n’avait que ses matchs amicaux pour briller : c’est raté. Après une première défaite contre le Danemark mercredi (2-1), les Blågult se sont inclinés à domicile contre la Serbie, ce samedi (0-3). Malgré une domination notable sur l’ensemble du match (56% de possession et 21 tirs à 7), les coéquipiers d’Alexander Isak ont essuyé un lourd revers face à des Serbes diaboliquement efficaces.

En effet, les joueurs de Dragan Stojković ont pu compter sur leurs stars pour faire la différence sur leurs quelques occasions. Sergej Milinković-Savić, Aleksandar Mitrović et Dušan Tadić ont tous contribué au succès des leurs en faisant la différence en deuxième période, après avoir rejoint les vestiaires avec un but d’avance. De bon augure, avant de rejoindre un groupe ouvert derrière l’Angleterre, avec la Slovénie et le Danemark.

Depuis sa séparation avec le Monténégro, la Serbie ne s’était jamais qualifiée pour l’Euro. Elle ne viendra pas y faire de la figuration.

