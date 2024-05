La Juve termine par une victoire contre Monza

Juventus 2-0 Monza

Buts : Chiesa (26e), Sandro (28e)

Expulsion : Zerbin (90e) pour Monza

Vous n’avez pas regardé ? Vous n’avez rien manqué.

Sans Adrien Rabiot, qui n’était pas sur la feuille de match, la Juventus a tranquillement dominé Monza pour clore sa saison (2-0). Le vainqueur de la Coupe d’Italie a fait le job en première période. L’incursion de Federico Chiesa dans la surface a pris la défense adverse de cours, et le dynamiteur a fini le travail du gauche (1-0, 26e). Le neuvième but de l’international italien en Serie A cette saison.

A peine deux minutes plus tard, Alex Sandro a surgi au premier poteau pour couper le corner de Nicolo Fagiolo (2-0, 28e). Le score en restera là, malgré le poteau de Fabio Miretti (90e+2). Les hommes de Paolo Montero renouent avec le succès, après six nuls d’affilée, et la Vieille Dame finit sa saison sur une bonne note. Il n’y a maintenant plus qu’à attendre les deux derniers matchs de l’Atalanta pour savoir si les Bianconeri garderont leur troisième place ou s’ils termineront quatrièmes.

Wait and see.

