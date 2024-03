Jean-Pierre Papin revit à Monza

Genoa 2-3 Monza

Buts : A. Guðmundsson (52e) & Vitinha (68e) pour les Rossoblu // Pessina (8e), Mota (18e) & D. Maldini (79e) pour les Brianzoli

Le seul ciseau qui ne bouffe pas la feuille.

Coup dur pour Vitinha, prêté par l’OM au Genoa jusqu’à la fin de la saison : son premier but avec les Rossoblu, ce samedi soir, n’aura pas suffi à éviter une défaite à domicile face à Monza (2-3). Pis encore, son égalisation de la 68e minute a été complètement effacée par ce que les jeunes appelleront un banger. Celui-ci est l’œuvre du Luxembourgo-Portugais Dany Mota, qui évolue à Monza depuis 2020 et compte parmi les artisans de l’excellente saison effectuée par les hommes de Raffaele Palladino, 10es de Serie A et à « seulement » 7 points de l’Atalanta, 6e et actuel détenteur du dernier ticket européen.

On rejoue la scène : sur un corner joué en une-deux, Andrea Colpani envoie du gauche un centre dans la boîte vers un Mota totalement esseulé et qui en profite pour tenter une papinade, laquelle rebondit parfaitement devant Josep Martínez et termine sa superbe course au fond des filets génois.

<iframe loading="lazy" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FbeINSPORTSFrance%2Fvideos%2F282771931505737%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

À déguster sans modération avant d’aller dormir (ou de sortir en boîte, on est samedi soir après tout).

