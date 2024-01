Phobique de l’avion, Weston McKennie rentre de Lecce en train

Les footballeurs sont comme vous : ils se font dessus quand leur avion connaît des turbulences.

Pour le joueur de la Juventus Weston McKennie, c’est même une phobie qui l’empêche de voyager par les airs. C’est son entraîneur, Massimiliano Allegri, qui a révélé cette information après la victoire à Lecce ce dimanche (0-3 avec une passe dé de l’Américain pour Dušan Vlahović) : « McKennie a peur de l’avion et reviendra en train. » À l’instar de l’illustre Dennis Bergkamp à son époque, le milieu de 25 ans veut donc garder les pieds sur terre et refuse de prendre l’avion. Quitte à faire les 1000 kilomètres entre Lecce et Turin avec Trenitalia.

Cette peur, qui touche (environ) entre 20 et 30% de la population mondiale, est particulièrement handicapante pour les footballeurs professionnels qui se déplacent en permanence à travers tout le pays, voire tout le Vieux Continent. Le milieu de terrain, en professionnel, a disputé 249 matchs en club (22 buts) et 49 en sélection (11 buts). S’il ne prend jamais l’avion, l’international US a donc dû avaler des milliers de kilomètres de rail pour pouvoir jouer.

On le rappelle aux clubs : c’est toujours mieux de prendre le train.

