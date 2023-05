West Ham coule Leeds

West Ham United 3-1 Leeds United

Buts : Rice (31e), Bowen (72e) et Lanzini (94e) pour les Hammers // Rodrigo (17e) pour les Peacocks.

Leeds United garde la tête sous l’eau, à Londres.

Avec une victoire contre West Ham United au stade olympique, les hommes de Sam Allardyce pouvaient s’extraire de la zone de relégation et garder leur destin entre les mains avant l’ultime journée de cette Premier League 2022-2023. Dans l’ensemble, les Whites ont mieux démarré la rencontre que leurs adversaires. Et sur une touche longue de Weston McKennie, Rodrigo Moreno a envoyé une reprise de volée du pied gauche dans les filets de Lukas Fabiański (17e, 0-1). Mais pour la dernière de la saison à domicile, les Hammers ont joué le jeu malgré un maintien assuré. Trouvé par Jarrod Bowen au second poteau, Declan Rice a ainsi égalisé pour son club formateur (31e, 1-1).

Plus mauvaise défense de Premier League cette saison, Leeds a fait le dos rond pour arriver à la mi-temps avec ce score de parité. Mais plus le temps est passé, plus Leeds a peiné pour trouver des failles dans la défense locale. De l’autre côté du terrain, Danny Ings a trouvé Bowen à la limite du hors-jeu pour permettre à l’international anglais de tromper Joel Robles (72e, 2-1). En fin de match, Crysencio Summerville a pensé égaliser… mais un retour d’Emerson Palmieri a tué les derniers espoirs visiteurs (85e). Dans les arrêts de jeu, Manuel Lanzini a profité du festival de Lucas Paqueta pour inscrire son premier but de la saison en championnat (94e, 3-1). Au classement, Leeds reste donc deux points derrière Everton (première équipe non-relégable).

Big Sam a le seum.

West Ham United (4-2-3-1) : Fabiański – Emerson, Ogbonna, Zouma (Kehrer, 46e), Coufal – Rice, Souček – Fornals (B.Johnson, 93e), Paqueta, Bowen (Lanzini, 84e) – Ings (Mubama, 94e). Entraîneur : David Moyes.

Leeds United (4-3-3) : Robles – Struijk (S.Greenwood, 84e), Wöber, Kristensen, Ayling – Forshaw (Aaronson, 62e), Koch, McKennie (Roca, 84e) – Harrison (Summerville, 62e), Bamford (Gnonto, 34e), Rodrigo. Entraîneur : Sam Allardyce.

