La Juve dompte Lecce et prend la tête de la Serie A

US Lecce 0-3 Juventus

Buts : Vlahović (59e, 68e) et Bremer (85e) pour les Bianconeri

L’eau mouille, le feu brûle, Vlahović délivre la Vieille Dame.

Sans Rabiot et Chiesa, blessés, la Juve est tout de même parvenue à faire le job sur le terrain de Lecce (3-0). Un succès permettant aux Bianconeri de prendre provisoirement la tête de la Serie A devant l’Inter, actuellement en Arabie saoudite pour disputer la finale de la Supercoupe. Après un début de saison canon, les hommes de D’Aversa enchaînent une quatrième défaite sur les cinq derniers matchs et n’ont plus que quatre longueurs d’avance sur la zone rouge.

D’emblée, les deux équipes se rendent coup pour coup et alternent les séquences offensives. Et c’est la Vieille Dame qui se montre la première dangereuse. Corner de Miretti qui trouve McKennie, l’Américain fait parler son jeu de tête, mais sa tentative est repoussée sur la ligne par un Krstović héroïque (10e). Face à une formation de Lecce bien décidée à leur jouer un vilain tour, les Bianconeri sont bousculés et ne parviennent pas à mettre le pied sur le cuir. Les Salentini sont entreprenants, mais ont néanmoins toutes les peines du monde à perforer la muraille piémontaise.

Ce manque de tranchant est sanctionné à l’heure de jeu par Vlahović, qui ouvre la marque d’une formidable reprise de volée (0-1, 59e). En confiance, la Juve enfonce définitivement le clou : d’un centre millimétré, Kostić trouve McKennie qui le reprend de la tête, Vlahović assure et pousse le ballon dans le but vide (0-2, 68e). Jamais deux sans trois. Sur un coup franc, Iling-Junior sert Bremer, le défenseur brésilien prend le dessus sur Blin et triple la mise d’un coup de casque rageur (0-3, 85e).

Circulez, y a rien à voir.

US Lecce (4-1-4-1) : Falcone – Gallo (Dorgu, 66e), Baschirotto, Pongračić, Gendrey – Ramadani – Oudin (Pierotti, 66e), Joan Gonzàlez (Blin, 60e), Kaba, Almqvist (Sansone, 72e) – Krstović (Piccoli, 72e). Entraîneur : Roberto D’Aversa.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić (Iling-Junior, 74e), Miretti (Weah, 57e), Locatelli, McKennie, Cambiaso (Alex Sandro, 81e) – Yildiz (Milik, 74e), Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

