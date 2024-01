Pronostic Lecce Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus enchaîne face à Lecce

Bien rentré dans sa saison, Lecce connaît une suite bien plus laborieuse puisque les Loups n’ont remporté qu’une seule rencontre lors des 15 journées suivantes, face au promu Frosinone. Le bon départ de Lecce lui permet de se retrouver aujourd’hui, hors de la zone rouge, en 13e position avec 4 points d’avance sur le 1er relégable, le Hellas Vérone. Dans le dur, les hommes de Roberto d’Aversa ont perdu lors de 3 des 4 derniers matchs qu’ils ont disputés, dont le dernier en date face à la Lazio. Ce dimanche, Lecce aura fort à faire face à une Juventus inarrêtable en ce moment.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En effet, la Vieille Dame se montre très efficace à défaut d’être brillante. Les Turinois restent les seuls à pouvoir tenir la cadence imposée par l’Inter. Actuellement, les Bianconeri occupent la 2e place du classement avec 2 unités de retard sur les Nerazzurri. La bande à Allegri n’est pas engagée sur le plan européen et joue à fond toutes les compétitions nationales. En plus de sa seconde place de Serie A, la Juve est qualifiée pour les demi-finales de la Coppa Italia où elle affrontera la Lazio. Les partenaires d’Adrien Rabiot sont invaincus depuis le 23 septembre et viennent même de s’imposer lors de leurs 6 dernières rencontres. En milieu de semaine, les Turinois se sont tranquillement défaits de Sassuolo (3-0) avec notamment un doublé de Vlahovic. Le serbe porte son total à 9 réalisations et sera la menace principale pour la défense de Lecce. Sur une excellente dynamique, la Juventus devrait prendre le meilleur sur Lecce.

► Le pari « Victoire Juventus » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Vlahovic buteur » est coté à 2,52 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 404€ (504€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Lecce – Juventus Turin :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lecce Juventus Turin encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

La Juve assure face à Lecce