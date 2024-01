La Juve s’impose sans embûche face à Sassuolo

Juventus 3-0 US Sassuolo

Buts : Vlahović (15e, 37e) et Chiesa (89e) pour les Bianconeri

Super Dušan !

Auteur d’un doublé remarquable, Vlahović a permis aux siens de l’emporter face à Sassuolo (3-0). Une victoire capitale pour la Juve qui lui permet de rester au coude-à-coude avec l’Inter, solide leader, et maintient surtout une avance de sept longueurs d’avance sur le Milan, troisième.

Vainqueurs du match aller (la seule défaite turinoise cette saison), les Neroverdi débarquent à Turin avec les mêmes intentions. Bousculée, la Vieille Dame peut compter sur son artificier serbe. Aux vingt mètres, Vlahović appuie sur la détente et déclenche une frappe sèche qui surprend et lobe Consigli (1-0, 15e). Sassuolo ne s’avoue pas vaincu et continue à développer ses offensives mais bute sur une muraille turinoise, toujours aussi rugueuse et appliquée. Et sur un coup-franc chirugical, Vlahović vient nettoyer la lucarne gauche de Consigli et s’offre un doublé de toute beauté (2-0, 37e). Mamma Mia !

Les Bianconeri ont fait le plus dur et laissent la possession aux hommes de Dionisi. Mais ces derniers ont toutes les peines du monde à trouver la faille. Il faut attendre l’heure de jeu et cette frappe sèche de Berardi repoussée par Szczęsny pour voir la première occasion des visiteurs (62e). Insuffisant pour inquiéter la Juve qui triple la mise dans les dernières minutes. Servi par Locatelli, Chiesa profite d’une faute de main de Consigli pour inscrire son sixième but de la saison (3-0, 89e).

La vie est belle à Turin.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Rugani, Bremer, Danilo – Kostić (Iling-Junior, 82e), Miretti (Weah, 57e), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (Alex Sandro, 88e) – Vlahović (Milik, 82e) Yildiz (Chiesa, 57e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

US Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli – Pedersen, Ferrari, Erlic (Tressoldi, 46e), Viti (Missori, 74e) – Matheus Henrique, Boloca – Laurienté (Mulattieri, 84e), Thorstvedt (Volpato, 70e), Berardi (Castillejo, 70e) – Pinamonti. Entraîneur : Alessio Dionisi.

Pronostic Juventus Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A