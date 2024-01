Pronostic Juventus Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus ne lâche pas la cadence face à Sassuolo

La Juventus conclut, mardi, cette 20e journée de Serie A en étant informée que son rival pour le titre, l’Inter, s’est imposé tranquillement à Monza. À l’approche de cette opposition face à Sassuolo, la Vieille Dame se retrouve désormais à 5 unités des Nerazzurri. Ce mardi, les Bianconeri sont dans l’obligation de s’imposer pour ne pas laisser la bande de Simone Inzaghi s’échapper. Les Turinois sont sur une excellente dynamique et n’ont plus perdu depuis le 23 septembre et un déplacement à… Sassuolo. Lors des 14 journées suivantes, les hommes d’Allegri ont affiché un bilan incroyable de 11 victoires pour 3 nuls. À la faveur de ces résultats, la Juve reste la seule équipe à pouvoir rivaliser avec l’Inter dans la course au Scudetto. En plus de son excellent parcours en Serie A, la Vieille Dame a tranquillement décroché son ticket pour les demi-finales de la Coppa Italia en étrillant Frosinone (4-0). Pas toujours à son avantage depuis son arrivée à Turin, Milik s’est rappelé au bon souvenir de ses tifosi en signant un triplé. Le Polonais reste cependant remplaçant en Serie A, au détriment de Vlahovic, préféré en championnat et d’ailleurs buteur lors de la dernière journée face à la Salernitana (7 buts en SA).

En face, Sassuolo a cette particularité d’être la seule formation à avoir battu les 2 premiers de Serie A lors de cette saison. En effet, les Neroverdi avaient pris le meilleur sur la Juventus à l’aller et étaient allés s’imposer à Giuseppe-Meazza face à l’Inter. Malgré ses excellents résultats, Sassuolo est en difficulté cette saison. Actuellement, les partenaires de Berardi occupent la 14e place du championnat avec seulement 2 points de plus que le premier relégable, le Hellas Vérone. Les hommes de Dionisi se sont donné un peu d’air lors de la dernière journée en s’imposant contre la Fiorentina (1-0) sur une réalisation de Pinamonti. Intraitable, la Juve devrait prendre sa revanche sur Sassuolo, pas au mieux lors des dernières semaines.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

