La Juve perd encore des points à Vérone

Hellas 2-2 Juventus

Buts : Folorunsho (11e), Noslin (52e) pour le Hellas // Vlahovic (s.p.) (28e), Rabiot (55e) pour la Juventus

Troisième match sans victoire pour la Vieille Dame en Serie A.

Après deux défaites sur la plus petite des marges face à l’Inter et l’Udinese, la Juve n’a pu faire mieux qu’un nul sur la pelouse du Hellas (2-2) ce samedi soir. Une nouvelle contre-performance pour les coéquipiers d’Adrien Rabiot, qui s’est pourtant arraché pour accrocher l’égalisation d’une belle frappe croisée quelques minutes avant l’heure de jeu.

Dans une première période assez difficile à lire, ce sont d’ailleurs les locaux qui avaient ouvert le score sur un bijou de Folorunsho qui a nettoyé la lucarne de Szczesny (1-0, 11e). Un véritable coup de klaxon dans les oreilles des juventini, qui vont réagir via un penalty de Vlahovic suite à un tir contré par le bras du malheureux Tchatchoua (1-1, 28e). Dans le second acte, le Hellas ne relâche pas son étreinte et repasse même devant peu après le coup de sifflet indiquant la fin de la pause : d’un beau plat du pied droit, Noslin trompe le portier international polonais de près et redonne l’avantage aux Gialloblu (2-1, 52e). Là aussi, la Juve va recoller quasiment dans la foulée grâce à Rabiot (2-2, 55e) mais ne jamais réussir à passer devant. Notamment en fin de match, où Chiesa bute sur Montipo de près dans le temps additionnel. Une nouvelle contre-performance qui peut avoir de grosses conséquences : en cas de succès ce dimanche à Monza, c’est l’AC Milan qui sera deuxième de Serie A.

La Juve arrache la victoire dans le money time