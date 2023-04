La Juve fait le boulot face au Hellas

Juve 1-0 Hellas

But : Kean (56e) pour la Juve

Pas de poisson d’avril pour la Juve.

Sans être très brillante, la Juve s’est imposée ce samedi soir dans son antre face à un Hellas plus que jamais en danger pour sa place en Serie A (1-0). Le premier acte s’est soldé sans le moindre but, mais les deux équipes ont tout de même mis du coeur à l’ouvrage. La Juve s’est montrée dangereuse à deux reprises : sur un coup franc signé Cuadrado (24e), puis sur un autre de Danilo, qui a tapé l’arête de Montipo (37e). En face, le Hellas n’a pas démérité, et aurait même pu prendre les devants si Depaoli avait mieux ajusté sa volée croisée (14e).

Il a alors fallu attendre la fin de l’entracte pour voir le compteur s’ouvrir : sur une belle séquence collective, Locatelli trouve Kean libre dans la surface, qui fusille le gardien adverse (1-0, 56e). Derrière, les Bianconeri vont s’endormir et laisser leurs invités y croire, à l’image de l’entrant Terracciano, auteur d’une superbe frappe lointaine du gauche que Szczęsny a parfaitement boxé (83e). La Juve aura une ultime chance de tuer le match sur une tête de Gatti en retrait que Bremer n’est pas parvenu à bonifier, mais se contentera finalement d’un succès par la plus petite des marges. Dix-neuvième cleansheet de la saison pour les hommes d’Allegri, septièmes à trois points de la Roma.

De bon augure avant de se farcir la Juve dans trois jours.

Juve (3-5-2) : Szczęsny – Gatti, Bremer, Danilo – Cuadrado (Kostic, 65e), Fagioli, Barrenechea (Miretti, 46e), Locatelli, De Sciglio – Milik (Di Maria, 60e), Kean (Vlahovic, 60e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Hellas (3-4-1-2) : Montipo – Dawidowicz, Magnani, Ceccherini (Cabal, 67e) – Faraoni (Terracciano, 81e), Tameze, Veloso (Verdi, 66e), Depaoli (Doig, 67e) – Duda – Lasagna (Ngonge, 78e), Gaich. Entraîneur : Marco Zaffaroni.

