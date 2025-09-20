S’abonner au mag
  • Serie A
  • J4
  • Hellas Vérone-Juventus (1-1)

La Juventus patine sur la pelouse du Hellas

SO
La Juventus patine sur la pelouse du Hellas

  Hellas Vérone 1-1 Juventus

Buts : Orban (44e SP) pour le Hellas // Conceição (19e) pour la Juve

Le coup de la panne.

Intouchable depuis le début de saison en Serie A (3 victoires en 3 matchs), la Juventus a trébuché au Stadio Marc’Antonio Bentegodi face au Hellas Vérone (1-1).

Pourtant, la Juventus avait parfaitement démarré la rencontre grâce à la patte gauche de Francisco Conceição, qui a imité Arjen Robben en se mettant sur son pied gauche, avant d’enchaîner feinte de frappe et tir enroulé au fond des filets (0-1, 19e). Et alors qu’on aurait pu croire que la Juventus allait gérer son avance, c’est tout le contraire qui s’est produit. Et à la suite d’une main de João Mário, le Hellas est revenu à égalité sur un penalty de l’ancien Lyonnais Gift Orban (1-1, 44e). Et cela aurait pu être encore pire pour la Juventus qui a souffert en seconde période, mais Michele Di Gregorio s’est montré intraitable devant Orban (54e) et Frese (79e), tandis que la VAR s’est chargée d’annuler le but de Suat Serdar pour une position de hors-jeu (68e).

La Juventus reste toutefois invaincue, mais laisse la possibilité au Napoli qui reçoit Pise lundi de prendre seul la tête de Serie A.

La Juventus repart de l’avant

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Logo de l'équipe Hellas Verona
Foto Spada/LaPresse 22 ottobre 2023 - Milano, Italia - sport, calcio - Milan vs Juventus - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio San Siro. Nella foto: esultanza a fine gara Manuel Locatelli (Juventus FC); Daniele Rugani (Juventus FC); October 22, 2023 Milan, Italy - sport, calcio - Milan vs Juventus - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - San Siro Stadium. In the pic: celebrates after scoring Manuel Locatelli (Juventus FC); Daniele Rugani (Juventus FC); - Photo by Icon sport
Foto Spada/LaPresse 22 ottobre 2023 - Milano, Italia - sport, calcio - Milan vs Juventus - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio San Siro. Nella foto: esultanza a fine gara Manuel Locatelli (Juventus FC); Daniele Rugani (Juventus FC); October 22, 2023 Milan, Italy - sport, calcio - Milan vs Juventus - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - San Siro Stadium. In the pic: celebrates after scoring Manuel Locatelli (Juventus FC); Daniele Rugani (Juventus FC); - Photo by Icon sport
  • Serie A
  • J10
  • Juventus-Hellas (1-0)
La Juve arrache la victoire dans le money time

La Juve arrache la victoire dans le money time

La Juve arrache la victoire dans le money time
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 8j
119
72

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!