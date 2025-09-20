La Juventus patine sur la pelouse du Hellas

Hellas Vérone 1-1 Juventus

Buts : Orban (44e SP) pour le Hellas // Conceição (19e) pour la Juve

Le coup de la panne.

Intouchable depuis le début de saison en Serie A (3 victoires en 3 matchs), la Juventus a trébuché au Stadio Marc’Antonio Bentegodi face au Hellas Vérone (1-1).

Pourtant, la Juventus avait parfaitement démarré la rencontre grâce à la patte gauche de Francisco Conceição, qui a imité Arjen Robben en se mettant sur son pied gauche, avant d’enchaîner feinte de frappe et tir enroulé au fond des filets (0-1, 19e). Et alors qu’on aurait pu croire que la Juventus allait gérer son avance, c’est tout le contraire qui s’est produit. Et à la suite d’une main de João Mário, le Hellas est revenu à égalité sur un penalty de l’ancien Lyonnais Gift Orban (1-1, 44e). Et cela aurait pu être encore pire pour la Juventus qui a souffert en seconde période, mais Michele Di Gregorio s’est montré intraitable devant Orban (54e) et Frese (79e), tandis que la VAR s’est chargée d’annuler le but de Suat Serdar pour une position de hors-jeu (68e).

La Juventus reste toutefois invaincue, mais laisse la possibilité au Napoli qui reçoit Pise lundi de prendre seul la tête de Serie A.

La Juventus repart de l’avant