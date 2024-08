Pronostic Hellas Vérone Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus se sort du piège véronais

Le Hellas Vérone a été inarrêtable lors de la 1re journée de Serie A, en infligeant une lourde défaite au Napoli, sur le score net de 3-0. Le Hellas n’a pas encaissé le moindre but face à une formation entraînée par Conte qui veut retrouver le lustre de son titre acquis il y a 2 ans, mais dont son entraîneur disait déjà avant le match qu’il y avait beaucoup de problèmes. Ce succès éclatant a permis à Vérone de se hisser dans le top 3 dès le début de la saison, à égalité avec son adversaire du soir. Malgré une préparation estivale réussie, ponctuée de quatre matchs sans défaite (3 victoires, 1 nul), le Hellas avait trébuché en Coupe d’Italie, en étant éliminé dès les 32es de finale par Cesena, une équipe de deuxième division (1-2). Arrivé cet été, l’international colombien Mosquera a parfaitement débuté avec un doublé contre Naples.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Pour la première de Thiago Motta à la tête de la Vieille Dame, la Juventus n’aurait pas pu rêver mieux qu’une victoire éclatante contre le promu, Côme, sur le score de 3-0. Ce match a été une véritable démonstration de force pour les Bianconeri, déterminés à reconquérir le sommet du football italien cette saison. En terminant dans le top 5 l’an passé, la Juventus participera à la Ligue des champions cette année. La Vieille Dame avait également brillé en Coupe en remportant la Coppa Italia face à l’Atalanta. En plus de Motta, la Juventus a attiré Thuram, Douglas Luiz ou Cabal, mais le 1er cité sera forfait ce lundi, comme Weah (buteur lors de la J1). Une chance de plus pour Vahovic de marquer ? Déjà lancée en ce début de saison, la Vieille Dame devrait se sortir du piège véronais pour signer une seconde victoire et afficher ses ambitions.

► Le pari « Victoire Juventus » est coté à 1,68 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 236€ (336€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Vlahović buteur » est coté à 2,35 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 370€ (470€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Hellas Vérone – Juventus

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Hellas Vérone – Juventus sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Hellas Vérone – Juventus avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Hellas Vérone Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !