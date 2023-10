La Juve arrache la victoire dans le money time

Juventus 1-0 Hellas

But : Cambiaso (90e+7)

Une victoire de champion.

Une domination outrageuse, deux buts refusés, 30 frappes, mais c’est bien dans le money time que la Juve est parvenue à arracher la victoire face au Hellas, grâce à Cambiaso. Ce succès permet aux hommes de Massimiliano Allegri de s’installer provisoirement en tête de la Serie A, avant Inter-Roma et Napoli-Milan.

Sur une série de trois victoires en quatre matchs, la Vecchia Signora compte bien maintenir le cap et commence donc la rencontre tambour battant. Dominateurs mais en panne d’inspiration face à un bloc véronais compact, les Bianconeri s’en remettent à Moïse Kean, auteur d’un raid solitaire, et qui parvient à conclure d’une frappe limpide à ras du poteau (13e). Mais la joie de l’attaquant italien est de courte durée, son but finalement est refusé – après consultation de la VAR – pour une position de hors-jeu d’un chouïa, d’un bout de talon pour être exact. Kean est proche de se faire justice lui-même avec deux doubles occasions, mais tombe sur un solide Montipò (18e), puis voit sa frappe frôler le montant gauche (19e). Juste avant la pause, les Turinois sont même proches de se faire surprendre, mais peuvent compter sur Szczęsny, auteur d’une parade réflexe devant Bonazzoli (45e+2).

Au retour des vestiaires, la Juve repart sur ses grands chevaux. Les offensives se multiplient et les hommes d’Allegri trouvent le chemin des filets par l’intermédiaire de Kean, qui concrétise une galette déposée par McKennie, d’une tête croisée (53e). Mais Moïse est un poissard, son but est de nouveau refusé à la suite d’un mauvais coup donné au visage de Faraoni au départ de l’action. Les Bianconeri poussent, les occasions sont nombreuses, mais le Hellas résiste, à l’image de ce sauvetage sur la ligne de Faraoni sur une frappe de Chiesa (70e). Dans le money time, Locatelli sert Yildiz – entré en jeu quelques minutes auparavant – qui voit son lob sur Montipò passer juste au-dessus (90e+2). Et sur la dernière occasion du match, Milik prend le dessus dans le duel aérien sur Magnani et trouve Cambiaso qui profite d’un cafouillage pour pousser le cuir dans les filets (1-0, 90e+7).

Une victoire au caractère, mais finalement méritée.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Rugani (Yildiz, 87e), Bremer, Gatti – Kostić (Cambiaso, 62e), Rabiot, Locatelli, McKennie, Weah (Miretti, 46e) – Kean (Chiesa, 62e), Vlahović (Milik, 82e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Hellas (3-4-1-2) : Montipò – Dawidowicz, Magnani, Terracciano (Coppola, 90e+5) – Doig (Lazović, 73e), Folorunsho, Hongla (Suslov, 73e), Faraoni (Tchatchoua, 73e) – Duda – Durić, Bonazzoli (Serdar, 84e). Entraîneur : Marco Baroni.

Dybala délivre la Roma, la Juventus en Conférence, le Hellas et Spezia en barrages