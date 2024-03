Roberto D’Aversa colle un coup de tête à Thomas Henry

Lecce 0-1 Hellas Vérone

But : Folorunsho (17e) pour les Gialloblu

Expulsion : T. Henry (90e+8) pour les Gialloblu

« C’est inexcusable. »

Les mots viennent de Roberto D’Aversa lui-même, au moment de commenter son geste au micro de la chaîne Sky Sport : à la fin de la rencontre opposant Lecce au Hellas Vérone pour le compte de la 28e journée de Serie A et au milieu des bousculades, l’entraîneur des locaux a envoyé un coup de tête à Thomas Henry, alors que son équipe venait de s’incliner sur la plus courte des marges (but de Michael Folorunsho, au quart d’heure de jeu).

Le coach et le joueur français ont ensuite été expulsés, le technicien ne niant pas l’incroyable scène : « Je suis allé sur le terrain pour empêcher mes joueurs d’être exclus, car il y avait beaucoup de provocations de la part des joueurs de Vérone dans les dernières minutes du match et après le coup de sifflet final. Ce n’est pas un beau geste, je le reconnais. Je m’en suis expliqué avec les gens de Vérone, mais je ne suis pas entré sur le terrain pour faire ce geste. »

Il n’y a plus qu’à attendre des photos de la pommette de l’attaquant…

