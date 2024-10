Tremblement de terre pour les geeks : la sortie de Football Manager 25 est repoussée de plusieurs mois

AT le Jeudi 10 Octobre à 18:26 Article modifié le Jeudi 10 Octobre à 18:36

Que les temps sont durs pour les fans de Football Manager.

Ce jeudi, les développeurs du célèbre jeu ont repoussé la sortie du prochain opus à mars 2025 (s’il n’est pas encore repoussé d’ici là), alors qu’il était à la base prévu pour novembre. Depuis deux ans, le Football Manager 25 est annoncé comme une révolution dans l’histoire du jeu, dont le graphisme désuet doit être largement modifié. Des ajouts techniques qui, justement, nécessitent plusieurs mois de production en plus.

Nous avons pris la décision difficile de repousser la sortie de Football Manager 25 jusqu'en Mars 2025. Communiqué : https://t.co/oiikDmAMYD pic.twitter.com/ExbbCQ8j7I — Football Manager FRA (@FMFrance) October 10, 2024

Le football féminin fera son apparition

« Après de mûres réflexions, Sports Interactive a pris la douloureuse décision de retarder davantage la sortie de Football Manager 25, explique la marque dans un communiqué paru ce jeudi. De nombreux aspects ont progressé plus lentement que ce que nous espérions, malgré le fait que tous les membres de l’équipe ont travaillé à un rythme effréné pour essayer de terminer dans les délais. » En vain. Les fadas devront donc patienter quelques mois de plus. Parmi les innovations importantes, le football féminin et une simplification des menus doivent être apportés.

Ousmane Dembélé pourra donc se concentrer sur le PSG avant de reprendre les commandes du Winchester FC.

Jürgen Klopp vient-il de se tirer une balle dans le pied ?