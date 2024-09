L’AC Milan boit Lecce (3-0)

Buts : Morata (38e), Theo Hernandez (41e) et Pulisic (43e) pour Milan

Expulsion : Bartesaghi (80e) pour le même Milan.

Lecce-moi danser.

L’AC Milan surfe sur son succès dans le derby. Une semaine après avoir remporté le choc face à sa rivale l’Inter alors qu’il était dans une bien mauvaise passe, l’AC Milan s’est imposé face à Lecce (3-0). Les hommes de Paulo Fonseca, qui a sauvé sa peau après trois victoires d’affilée et avant d’affronter le presque invincible Bayer Leverkusen en Ligue des champions, grimpent provisoirement sur le podium.

Le match s’est joué en cinq minutes. Álvaro Morata, crâne tout rasé, ouvre le score (1-0, 38e) de la tête, servi par Theo Hernandez. Le Français l’imite (2-0, 41e) après une de ces longues courses dont il a le secret. Il rejoint Paolo Maldini au classement des buteurs de l’AC Milan, avec 29 réalisations. La comparaison s’arrête là.

29 – Thanks to his goal against Lecce, Théo #Hernández has equalled Paolo Maldini (29 goals) as the defender with the most goals scored for #Milan in the history of the #SerieA. Throne.#MilanLecce pic.twitter.com/8PtN8PLJOy

