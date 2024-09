La Serie A va-t-elle débarquer sur la chaîne L'Équipe ?

La fin de l’écran noir ?

Depuis le début de la saison, la Serie A n’est pas retransmise en France, puisqu’aucun diffuseur n’en a encore acquis les droits, auparavant détenus par Bein Sports. Mais selon les informations de RMC Sport, la chaine L’Équipe se serait positionnée auprès de la Ligue italienne pour diffuser le championnat.

Un match par week-end

Actuellement, le canal 21 de la TNT possède notamment les droits de la Coupe d’Espagne, la Supercoupe d’Espagne, la Coupe d’Allemagne et, en dehors des matchs de l’équipe de France, la Ligue des nations et les qualif pour la Coupe du monde. Les discussions entre la chaîne L’Équipe et l’instance italienne porteraient pour le moment sur un match par week-end. L’assemblée des clubs de Serie A doit désormais valider ce choix lors de la trêve internationale, précise RMC.

Info So Foot : Eric Maggiori s’est positionné pour apporter son expertise du calcio italiano.

