Pronostic Hellas Vérone Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino accroche un résultat contre le Hellas Vérone

Le Hellas Vérone a fait partie de ce lot d’équipes qui a dû lutter jusqu’à la fin de la saison pour sauver sa place en Serie A. Finalement, les Véronais ont fini en 13e position avec 3 points de plus que Frosinone, premier relégable. Battu par Cesena lors de la Coppa Italia, le Hellas s’était repris à domicile face au Napoli en signant une très belle victoire (3-0). Ensuite, la bande de Zanetti a craqué face à la Juventus (0-3). Les Véronais ont montré de bonnes dispositions pour s’imposer au Genoa (0-2) mais n’ont pas su enchaîner sur la pelouse de la Lazio (2-1) lors de la dernière journée. Avec cette entame de championnat, le Hellas se retrouve en 7e position. Ce classement reflète le bon départ du Hellas, qui a affronté des équipes du haut de tableau.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Torino a quant à lui signé une très bonne entame de championnat puisqu’il est en 5e position avec 8 points au compteur. Le club turinois a signé 2 succès et 2 nuls. Qualifié pour le prochain tour de Coppa Italia, le Toro’ a ensuite signé un nul contre l’AC Milan (2-2). Par la suite, les Turinois ont dominé l’Atalanta et Venise, avant d’être tenus en échec par Lecce. Dans cette formation, on retrouve des éléments intéressants comme le Colombien Zapata, le Polonais Linetty, l’Autrichien Lazaro ou le Serbe Ilic. Cette opposition entre deux formations en forme devrait nous offrir un match intéressant. Avec son effectif de qualité, le Torino semble en mesure d’accrocher un nul sur la pelouse du Hellas et de rester invaincu dans cette entame de saison.

► Le pari « Victoire Torino ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,68 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 168€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,12 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 312€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Hellas Vérone – Torino

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Hellas Vérone – Torino sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Hellas Vérone – Torino avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Hellas Vérone – Torino détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Torino Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A