Pronostic Torino Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino costaud face au Hellas Vérone

Dixième de la dernière saison de Serie A, le Torino espère cette fois pouvoir lutter pour les places européennes. Lors des derniers jours de l’intersaison, la formation turinoise a réussi un joli coup sur le marché des transferts en attirant l’avant-centre colombien Zapata. Les joueurs d’Ivan Juric réalisent une entame de saison correcte, puisqu’ils n’ont perdu qu’à 2 reprises face à l’AC Milan (4-1) et contre la Lazio (2-0) en milieu de semaine. Ces deux revers concédés en déplacement face à des grosses cylindrées ne doivent pas faire oublier les autres résultats. En effet, le Toro s’était notamment imposé contre le Genoa (1-0) et la Salernitana (0-3) avant de partager les points avec la Roma (1-1) le week-end dernier sur un but de son nouveau buteur. Outre Zapata, cette formation s’appuie offensivement sur Radonjic, en feu en ce début de saison (3 buts).

En face, le Hellas Vérone est un miraculé. En effet, grâce à une excellente dernière ligne droite de Serie A, le club véronais est parvenu à revenir sur Spezia et l’a battu en barrage. Sur la lancée de ce maintien, Vérone a parfaitement lancé sa saison en Serie A. Le Hellas a remporté ses 2 premiers matchs face à Empoli et contre la Roma de Mourinho. Depuis, les hommes de Marco Baroni ont plus de mal puisqu’ils ont perdu contre Sassuolo, le Milan et l’Atalanta pour un nul face à Bologne. En milieu de semaine, l’ancien club de Tameze (aujourd’hui au Torino) a perdu donc à domicile face à Bergame (0-1). Finalement, le Hellas n’accuse qu’un seul point de retard sur son adversaire du soir, mais est dans une spirale négative, ce qui fait pencher la balance du côté du Torino, toujours invaincu dans son antre.

