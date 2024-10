Ezequiel Lavezzi a rechaussé les crampons pour honorer le centenaire de son premier club

Quel plaisir de le voir comme ça !

Sourire aux lèvres, crampons aux pieds, maillot de son club de toujours avec, en arrière-plan, une tribune remplie de gens venus le voir. Ce jeudi, à l’occasion des 100 ans de son club de cœur et tout premier club, le Coronel Aguirre, situé à Rosario et fondé le 10 octobre 1924, Ezequiel Lavezzi a fait son grand retour sur un terrain de football. Une bonne mine, la silhouette pas si épaisse que cela, le tatouage du Coronel sur le mollet, El Pocho a régalé dans un stade désormais à son nom.

Felices 100 años a mi querido Coronel Aguirre! Qué lindo fue haber empezado mi camino en este hermoso club de mi barrio, donde aprendí los valores del deporte, la amistad y el trabajo en equipo. Orgulloso de ser parte de su historia. Un abrazo a toda la familia Rojiverde! ❤️💚 pic.twitter.com/aUzU7uDjIh — Ezequiel Lavezzi (@PochoLavezzi) October 10, 2024

« Comme c’était agréable d’avoir commencé mon chemin dans ce beau club de mon quartier, où j’ai appris les valeurs du sport, de l’amitié et du travail d’équipe, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Fier de faire partie de votre histoire. » Pour rappel, âgé de 39 ans et retraité depuis 2019 et une dernière pige en Chine, Ezequiel Lavezzi a fait parler de lui début 2024 de manière moins gaie. L’ancien parisien était alors hospitalisé à Buenos Aires pour des troubles psychiatriques.

En l’espérant tiré d’affaire.

