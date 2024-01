La Juve accrochée par Empoli

Juventus 1-1 Empoli FC

Buts : Vlahović (50e) pour les Bianconeri // Baldanzi (70e) pour les Azzurri Expulsion : Milik (18e) côté Juventus

Sans Adrien, c’est plus compliqué.

Réduite rapidement à dix, la Juve n’a pas su faire mieux qu’un match nul à la maison face à Empoli (1-1). Une contre-performance pour les Bianconeri qui pourraient voir l’Inter (actuellement deux matchs en moins) reprendre les commandes de la Serie A en cas de victoire dimanche à Florence. Un match nul de prestige pour Empoli, toujours 19e, qui n’a plus qu’une petite longueur de retard sur la zone libre.

Dominatrice d’emblée, la Vieille Dame voit ses ardeurs se refroidir à la suite de l’exclusion de Milik – après consultation de la VAR –, coupable d’un mauvais tacle sur Cerri (18e). En infériorité numérique, l’actuel leader laisse le cuir aux Azzurri qui, excepté une frappe de Cambiaghi repoussée par Szczęsny (26e), peinent à se procurer de véritables occasions. Solides et disciplinés, les Bianconeri sont proches d’ouvrir la marque avant la pause par l’intermédiaire de Miretti. Le milieu turinois anticipe la passe mollassonne de Gyasi, mais manque ensuite de lucidité dans sa tentative, qui passe au-dessus du cadre (45e+2).

Au retour des vestiaires, la Juve appuie sur l’accélérateur et obtient un corner. Sous pression, la défense toscane ne parvient pas à dégager le ballon, Vlahović en profite pour inscrire son douzième pion de la saison (1-0, 50e). Mais Empoli ne s’avoue pas vaincu. Entreprenants, les hommes de Nicola sont récompensés de leurs efforts. À l’entrée de surface, Baldanzi prend ses responsabilités et déclenche une frappe limpide, Szczęsny ne peut que constater les dégâts (1-1, 70e). Les 20 dernières minutes sont eurythmiques, Bianconeri et Azzurri se rendant coup pour coup en alternant les offensives. En vain.

Prochain match pour la Juve, déplacement à Milan pour affronter l’Inter. Prenez note : rendez-vous dimanche prochain, 20h45.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Sandro, Bremer, Gatti – Kostić (Yildiz, 78e), Miretti (Weah, 59e), Locatelli, McKennie, Cambiaso (Iling-Junior, 78e) -Milik, Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Empoli FC (3-5-2) : Caprile – Luperto, Walukiewicz, Ismajli – Cacace, Maleh, Grassi (Cancellieri, 56e), Żurkowski (Fazzini, 90e), Gyasi – Cambiaghi (Marin, 90e+4), Cerri (Baldanzi, 56e). Entraîneur : Davide Nicola.

