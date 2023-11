Pronostic Hellas Vérone Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Lecce se reprend contre le Hellas Vérone

Sauvé in extremis lors des barrages l’an passé, le Hellas Vérone avait surfé sur cette dynamique pour partir pied au plancher dans cette nouvelle saison de Serie A. La formation véronaise s’était en effet imposée contre Empoli et la Roma. Par la suite, le Hellas a signé 10 journées sans la moindre victoire. Lors de ce passage, le club véronais a seulement enregistré 2 matchs nuls pour 8 revers. En plus de cela, les hommes de Baroni se sont fait sortir de la Coppa Italia contre Bologne (2-0). Lors de la dernière journée, les Véronais ont perdu chez le Genoa (1-0), concurrent direct. Avec cette mauvaise série de résultats, le Hellas se retrouve en 19e position avec 2 points de retard sur le premier non relégable à l’aube de cette journée.

En face, Lecce avait aussi démarré sur les chapeaux de roues en restant invaincu après 5 journées. Depuis, les hommes d’Aversa ont progressivement perdu pied. En effet, lors des 7 dernières journées, Lecce a signé 3 nuls pour 4 revers. À l’instar de Vérone, les Giallorossi ont également été sortis de la Coupe d’Italie par Parme. Lors de la dernière journée, Lecce a remonté un handicap de 2 buts face à l’AC Milan (2-2). Ce scénario renversant à domicile a sans doute redonné de la confiance à Lecce avant d’affronter le Hellas Vérone. 13e de Serie A à l’aube de cette journée, Lecce ne dispose plus que 5 points d’avance sur Cagliari, premier relégable. Sur la lancée de leur match face à l’AC Milan, les Giallorossi devraient au moins accrocher le point du nul face à Vérone.

