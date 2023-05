Pronostic Lazio Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio se reprend face à Lecce

La Serie A s’annonce passionnante dans ce sprint final avec de nombreuses équipes luttant pour décrocher une place dans le top 4, comme la Lazio, mais également pour conserver leur position dans l’élite, comme Lecce. Si le Napoli a déjà remporté le Scudetto, 4 équipes se battent pour les 3 autres places restantes sur le top 4. Parmi elles, le club romain qui occupe actuellement la troisième position, avec 3 points d’avance sur l’AC Milan. Face à ces mêmes Rossoneri, les Laziali ont perdu une superbe opportunité de creuser l’écart le week-end dernier. Passée à côté de son match, la Lazio s’est logiquement inclinée à San Siro (2-0) et a relancé un adversaire direct. Dans cette dernière ligne droite, la bande de Sarri dispose d’un avantage de taille par rapport à ses autres concurrents, celui d’être éliminé de toutes les autres compétitions. Contrairement à la Juve, l’Inter et le Milan, la Lazio peut se concentrer sur la Serie A. Avec une seule victoire lors des 4 dernières journées, les Biancocelesti ont dilapidé de nombreux points ces dernières semaines et doivent se racheter ce vendredi avec la venue d’une équipe de Lecce en difficulté. À l’instar de son équipe, Ciro Immobile a été l’ombre de lui-même face à l’AC Milan et aura à cœur de se racheter vendredi soir, lui qui reste le meilleur buteur laziale en Serie A avec Zaccagni.

De son côté, Lecce pensait avoir une avance assez conséquente sur la zone de relégation, mais subit de plein fouet le retour en forme du Hellas Vérone. En effet, le promu ne compte plus qu’1 point d’avance sur les Véronais, passés premiers non-relégables ce week-end, et 4 points d’avance sur La Spezia qui est en train de couler. Avec un bilan catastrophique de 9 défaites, 1 nul et 1 victoire lors des 11 dernières journées, Lecce peut se montrer heureux de la méforme de La Spezia. Avec 4 journées à disputer et 12 points à récolter, tout reste possible dans cette partie basse. Le week-end dernier, les Lupi ont perdu une rencontre importante à domicile face au Hellas Vérone (0-1). Le problème de cette formation est qu’elle marque très peu (28 buts en 34 matchs). Déterminée à se reprendre, la Lazio devrait s’imposer face à une formation de Lecce dans le dur depuis de nombreuses semaines.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

