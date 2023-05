La Lazio arrache le nul face à Lecce

Lazio 2-2 Lecce

Buts : Immobile (34e) et Milinković-Savić (90e+5) pour les Laziale // Oudin (45e+2 et 51e) pour les Salentini

SMS en mode sauveur.

Grâce à une réalisation tardive de Milinković-Savić, la Lazio a limité la casse ce vendredi soir à domicile face à une belle équipe de Lecce (2-2). Les hostilités ont démarré lorsque Hysaj, maladroit dans sa surface, a déséquilibré Blin et offert sur un plateau un penalty aux visiteurs. Strefezza s’en est chargé, mais a complètement raté sa frappe, loupant même le cadre (23e). La Lazio a alors inversé le momentum, et sur un service millimétré de Luis Alberto, Immobile a facilement ajusté Falcone (1-0, 34e). Mais Lecce n’a pas cédé, et juste avant la pause, Oudin a déclenché une tentative rasante imparable pour Provedel et remis les siens à hauteur (1-1, 45e+2).

En feu total, le Français s’est même adjugé un doublé au retour des vestiaires, en ouvrant parfaitement son pied après avoir été mis sur orbite par Strefezza (1-2, 51e). Sarri a alors tenté des choses, mais les Laziale ont alors longtemps galéré et parfois dégoupillé, commettant de nombreuses fautes de frustration. En fin de rencontre, Pedro a dégainé à deux reprises, se faisant stopper par Falcone la première fois (87e) puis par son montant la seconde (90e+2). Au terme d’un ultime cafouillage, Milinković-Savić a finalement réussi à placer une tête désespérée pour offrir un point à sa troupe (2-2, 90e+5). Un nul qui n’arrange tout de même pas la Lazio, qui manque une chance de piquer la deuxième place à la Juve, et pourrait voir l’Inter lui chiper sa troisième position ce samedi. Lecce fait un joli coup et prend cinq points d’avance sur le premier relégable.

Cette saison de Serie A va nous tenir en haleine jusqu’au bout.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj (Pellegrini, 58e) – Milinković-Savić, Antônio (Basic, 73e), Luis Alberto – Anderson (Pedro, 58e), Immobile, Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Lecce (4-3-3) : Falcone – Gendrey (Romagnoli, 77e), Baschirotto, Umtiti, Gallo – Blin, Hjulmand, Oudin (Helgason, 82e) – Strefezza (Gonzalez, 77e), Colombo (Ceesay, 68e), Banda (Di Francesco, 68e). Entraîneur : Marco Baroni

