Edon Zhegrova célèbre son but avec un masque de rappeur

Aubameyang n’a qu’à aller se rhabiller.

Lors de la rencontre entre Lille et Lyon ce lundi soir, importante pour les deux clubs dans la course à l’Europe, Edon Zhegrova, qui avait débuté sur le banc, s’est illustré en claquant son onzième but cette saison (TCC) d’une frappe à l’entrée de la surface de réparation à la suite d’une perte de balle de Nemanja Matić, permettant à Lille de faire le break dès la 37e minute. Mais ce n’est pas tout, puisque l’international kosovar a été l’auteur d’une célébration plutôt originale.

Edon Zhegrova x M Huncho 🎭🇽🇰 pic.twitter.com/G48CH2w3pU — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 6, 2024

Après avoir fait trembler les filets, Zhegrova a mis un masque noir. Un clin d’œil au rappeur anglais M Huncho. Cette petite fantaisie n’a pas empêché les hommes de Paulo Fonseca de se faire retourner comme des crêpes par Lyon : alors qu’ils menaient 3-1 à la 85e minute, les Dogues ont subi une remontada, s’inclinant finalement 3-4. Cette défaite empêche le LOSC de chiper la troisième place à Brest, qui devance les Nordistes de deux points au classement.

La course à la Ligue des champions sera trépidante jusqu’au bout.