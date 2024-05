Paulo Fonseca : « Le football, c’est pour les personnes fortes »

Écœuré.

Alors que son équipe a subi sa deuxième défaite de la saison à domicile en se faisant retourner par Lyon (3-4) ce lundi soir, l’entraîneur lillois Paulo Fonseca ne s’est pas caché au micro d’Amazon Prime : « En première mi-temps, nous avons très bien joué, alors qu’en deuxième mi-temps, on a arrêté de produire du jeu. Quand tu donnes le ballon à une équipe comme Lyon… Quand il reste 3 minutes, c’est pas possible de prendre un but. On a fait beaucoup d’erreurs défensives aujourd’hui. Mais c’est ma responsabilité. »

Questionné sur la sortie précoce d’Edon Zhegrova, qui n’était pas titulaire, le Portugais a assumé ses choix : « On a beaucoup de mal à défendre avec Edon, c’est pour ça que j’ai décidé de le sortir. Nous sommes dans un moment de la saison où le résultat est le plus important, a pointé Fonseca avant de poursuivre. Aujourd’hui c’est dur, mais le football c’est pour les personnes fortes. Il nous reste deux matchs, il faut gagner le prochain (face à Nantes, NDLR) si on veut jouer la Ligue des champions. »

Ce soir, c’est Brest qui se frotte les mains.