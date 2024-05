155 policiers blessés après un match de quatrième division à Berlin

Dynamo, Energie : évidemment que ça fait des étincelles.

La rencontre entre le BFC Dynamo Berlin et l’Energie Cottbus a été remportée par les visiteurs (0-2) mais a surtout été marquée par une vague d’incidents sans précédent autour du stade et sur la pelouse du Sportforum Hohenschönhausen. Au total, 116 policiers ont été blessés par des gaz irritants, vingt-huit autres lors d’agressions et onze agents de la police fédérale ont été blessés par des engins pyrotechniques. De leur côté, les forces de l’ordre ont arrêté plus de 70 suspects et 62 plaintes ont déjà été déposées. Sur X, la ministre fédérale de l’Intérieur Nancy Faeser, a partagé son soutien aux policiers : « Une telle violence détruit le sport. J’espère que les policiers blessés se rétabliront rapidement. »

155 verletzte Polizisten, mindestens 74 Festnahmen: Beim Spiel zwischen dem BFC Dynamo Berlin und Energie Cottbus kam es zu schweren Unruhen. Nun äußerte sich die zuständige Bundesministerin. https://t.co/zCLipg2pUv — SPIEGEL Sport (@SPIEGEL_Sport) May 6, 2024

D’après le magazine Stern, l’arbitre de la rencontre a dû interrompre le match au bout de 30 minutes de jeu après les jets d’engins pyrotechniques de la part des supporters du Dynamo en direction du parcage adverse. Dans le même temps, les supporters de Cottbus ont réagi. D’après la police berlinoise, « des supporters visiteurs se sont cagoulés et sont allés vers la clôture. Certains ont même escaladé le grillage. L’intervention systématique des forces de police a permis d’éviter qu’ils ne franchissent la clôture et de calmer la situation dans un premier temps ». Ce n’est qu’après la rencontre que tout a dégénéré. Toujours selon les forces de l’ordre, les deux camps de supporters se sont retrouvés devant le stade pour s’affronter à coups de tirs d’artifices. Pour tenter d’endiguer la situation, le gaz irritant a été utilisé à maintes reprises. La fédération allemande va maintenant devoir prendre des mesures en conséquence et déterminer avec précision le coût des dégâts matériels et humains, ainsi que les responsables.

Quel sport formidable, le football…